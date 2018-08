Majdnem 400 családnak lesz elég 1-2 hónapra az ingyenes tüzelő - Elkezdték osztani a szociális tűzifát

1-2 hónapra elegendő tüzelőt kapnak a rászorulók. Fotó: Török János

Papírtéglát is készít Tikviczki Gergő, mert a fa nem elég neki egész télre Fotó: Török János

Molnár Imre fizetés nélküli szabadságon van, 92 esztendős beteg édesanyját látja el, így jelenleg csak a 44 ezer forintos ápolási segély a bevétele. – Vegyes tüzelésű kazánom van, amelyre gázkazánnal tudok rásegíteni. A most kapott famennyiség nagyjából két hónapra lesz elég, nagy segítség ez. Már korábban is pályáztam, de mivel akkor rendes keresettel rendelkeztem, nem feleltem meg a feltételeknek – mondta lapunknak a Kiskundorozsmán élő férfi. Imre elégedett volt a kalodában érkezett rakomány minőségével, mint mondta, száraz keményfát szállítottak neki, ami jó minőségű, sokáig ég.– Egy hónapra elegendő ennyi fa, a fiam pedig készít mellé papírtéglát, hogy elegendő legyen. Ő gyűjti hozzá a papírt Dorozsmán, így tudjuk kihúzni a teleket – mutatta Tikviczki Gergő édesanyja a már berakodott tüzelőt. Az asszony elmondta, általában egyszerre 5-6 fahasábot tesznek a tűzre, amelyeket papírtéglával egészítenek ki, így tudnak spórolni.Joób Márton, a közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke arról tájékoztatott, hogy ötödik alkalommal oszt tűzifát az önkormányzat. Idén 18 millió 400 ezer forintot fordítottak erre. Ebből 384 családnak jut egy-egy erdei köbméter fa. Ennél azonban többen, nagyjából 500-an nyújtottak be érvényes pályázatot szociális tűzifára, ezért a képviselő szerint megvizsgálják, tudnak-e plusz forrásokat találni arra, hogy a többi családnak is jusson tüzelő.A korábbi években a kistérség szociális intézménye szerezte be a fát, ezúttal az önkormányzat szociális irodája megpályáztatta a tűzifabeszerzést. Azért nyáron osztják a fát, hogy mire beáll a hideg idő, minden jogosulthoz eljuttassák azt. Amellett a fűtési szezon kezdetéig valószínűleg tovább drágul a faanyag, ezért érdemes minél előbb megvásárolni. Az OBI adta a városnak a legkedvezőbb árajánlatot: az egy erdei köbméternyi tűzrevalót kalodában 48 ezer forintért szállították házhoz. Az áruház egyébként Ukrajnából és Romániából szállíttat, a szegedi rászorulókhoz vegyesen kőris, bükk, tölgy és gyertyán érkezett.