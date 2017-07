Másfél milliós lakbérhátralékot halmozott fel - Macskáival együtt lakoltatták ki Emőkét

– Akár a szívemet tépnék ki. Szeretem, imádom őket. Amálka már 16 éve él velem. Van köztük talált cica, van, amelyik itt született – mondta Matuszka Emőke, amikor egyik szeretett cicáját, Amálkát szállítókosárba tették az állatvédők. A 69 éves szegedi asszonyt kedden azért lakoltatta ki Felső Tisza-parti bérleményéből az IKV Zrt., mert másfél millió forintos tartozást halmozott fel.Az IKV és a rendőrség már reggel fél tíztől arra várt, hogy Emőke és az állatvédők összeszedjék a 13 macskát. Ebben Meznerics Tünde a Dél-alföldi Állatvédőrségtől és Budai László a Macska Mancs Team től volt az asszony segítségére.A tízemeletes panelház harmadik emeleti lakásából elviselhetetlen bűz áradt. Az egyik szekrény mögül, amit azért kellett arrébb tolni, hogy meg tudják fogni az elvadult állatokat, valószínűleg évek alatt felhalmozódott macskaürülék került elő. Az asszonynak macskaalomra sem volt pénze.

A fűtést 2009-ben lekapcsolták, azóta fagyoskodott

Íme Dönci, a megmentésre váró cicus.

Míg az állatvédők a macskákat próbálták befogni, Emőke elmesélte, kálváriája 2004-ben kezdődött egy 200 ezer forintos adóssággal. Mára már víz és áram sem volt a lakásban.– Összeszaporodott a lakbérhátralékom. 50 ezer forintos nyugdíjból nem tudok 40 ezer forintos lakbért fizetni. Koldusbotra jutottam – magyarázta.A kilakoltatás fél óra alatt befejeződhetett volna, ha az egyik teljesen elvadult és kezelhetetlen macska, Dönci nem mászik be a konyhai szellőzőbe. A sima felszínű alumíniumcsőben az állat a szellőző aljáig csúszott.Az IKV rendészei a katasztrófavédelmet is értesítették, addig ugyanis nem lehetett kitenni Emőkét a lakásból, amíg meg nincs az összes macska. Végül az első emeleti lakóhoz kopogtattak be a rendőrök, mert a szellőző ott ért véget.

Az IKV mindent megtett

– Az IKV Zrt. minden esetben megpróbál empatikus lenni. A bérlő 2011- ben kapott először fizetési felszólítást, ami akkor 111 ezer forint volt. Ez emelkedett az évek alatt a járulékos költségekkel együtt 1,5 millió forintra – mondta Szöllősy Anita, az IKV jogügyi igazgatója, aki a helyszínen tájékoztatta a sajtót. Matuszka Emőke 1986 óta volt bérlő a Felső Tisza-parti ingatlanban. Mivel tartozását 2014-ig nem rendezte, végrehajtást kezdeményeztek, jelenleg három végrehajtás van folyamatban ellene. Másik, kisebb lakást csak akkor kaphatott volna, ha nincs hátraléka. 2015-ben pedig vállalta, hogy önként kiköltözik a lakásból, de erre nem került sor. – Sajnos van az a pont, amikor nem tudunk mást tenni, ki kell üríteni a lakást – tette hozzá a jogügyi igazgató.

Megállapították, hogy nincs más megoldás, ki kell bontani a falat. A munkálatokat és a helyreállítás költségeit az IKV fizeti. Négy szakember kibontotta a falat, lyukat vágott az alumíniumcsövön, majd megkezdődött a közelharc. A riadt állat vicsorogva és fújtatva támadt mindenre és mindenkire, aki közelített hozzá.Végül 15.15-kor a helyszínre érkező állatorvos tanácsára hurokkal fogták meg Döncit, és elkábították az állatot. Ezek után rendkívül gyorsan, alig negyedóra alatt véget ért a hivatalos kialkotatás, és 15.30-kor lezárták Emőke egykori bérleményét. Matuszka Emőke néhány napig barátainál húzza meg magát. Utána fogalma sincs, mi lesz vele. A 13 macskáról a két állatvédő szervezet gondoskodik.