Máté Bence újabb díjat nyert - ezúttal a NatGeo természetfotós pályázatán

Vadvilág kategóriában harmadik lett Máté Bence, az ismert pusztaszeri természetfotós a National Geographic pályázatrán, amelyen több mint tizenegyezer kép közül választották ki a nyerteseket - írja a sokszinuvidek.24.hu. Máté Bence a Csongrád megyei Pusztaszernél készítette díjnyertes felvételét.

Fotó forrása: sokszinuvidek.24.hu

A pusztaszeri természetfotós a BBC világverseny történetének legeredményesebb fotósa. Az egyetlen ember, akit az év ifjú természetfotósának és az év természetfotósának is megválasztották a világon, illetve egy időben a verseny minden ranglistáját vezeti - díjairól, eredményeiről, munkájáról lapunk is sokat írt. Különleges, detektívüveges, saját tervezésű leseiről is híres, itt például elolvashatják, hogy természetfotós játszóteret is tervezett.