Még kórházban van, de már javul a hatéves kisfiú állapota

A Zsombó SE és a Szentmihály SE kezdeményezte az „Egy család vagyunk" elnevezésű adománygyűjtési akciót, azért, hogy az őssejt-transzplantáción átesett hatéves zsombói Leidecker Mátét és családját segítsék. Az akció sikeres volt, az eddig összegyűlt pénzt a zsombói focipályán Mihálffy Zsolt, a Zsombó SE elnöke és Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatóságának elnöke adta át a fiú testvéreinek szombat délelőtt.– Mostanáig 682 ezer forintot sikerült gyűjtenünk, amit 53 támogató adott össze, a nagyobb részét környékbeli sportegyesületek és magánszemélyek. Ezzel persze nincs vége, tovább folytatjuk a gyűjtést, és amivel csak tudjuk, segítjük a nehéz helyzetbe került családot – mondta lapunknak Mihálffy Zsolt.A pénznek pedig megvan a helye. Erről már a kisfiú egyik testvére beszélt. – Nehéz körülmények között élünk, van mire költenünk az adományt, amit ezúton is köszönünk. Minden segítségért hálásak vagyunk – mondta Mocsári Szilvia.Máté testvéreitől azt is megtudtuk, hogy már az őssejtkezelés felénél járnak. Az orvosok azt mondták nekik, hogy száz nap alatt derül ki, sikerült-e a beavatkozás. Ötven nap már letelt. Addig a kisfiú még biztosan kórházban marad, főképpen azért, mert csak egy steril szobába tudna hazamenni, ez azonban még nem adott a családnak.– Most úgy tűnik, hogy talán ez a kérdés is megoldódik, de erről egyelőre nem szeretnék beszélni – mondta még Szilvia.A zsombói családról már többször írtunk lapunkban. A kisfiúról tavaly év végén derült ki, hogy súlyos beteg: szervezete nem termelt trombocitát. Januárban döntöttek úgy az orvosok, hogy csontvelő-transzplantációra van szükség.