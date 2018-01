Még nem döntötte el, mihez kezd magával a hétvégén? Íme programajánlatunk

A magyar kultúra napja

The Commuter – Nincs kiszállás (m. b.): 16 óra.

A legsötétebb óra (m. b.): 18 óra.

Gengszterzsaruk (m. b.): 20.15 óra.



BALÁZS BÉLA TEREM Kicsinyítés (feliratos): 15.45 óra.

Fortunata (m. b.): 18.15 óra.

Thelma (feliratos): 20.15 óra.



CSŐKE JÓZSEF TEREM

A vendégek (feliratos): 16.45 óra.

Viszlát, Christopher Robin! (m. b.): 18.15 óra.

Floridai álom (feliratos): 20.30 óra.



PLAZA CINEMA CITY

A legsötétebb óra (m. b.): 14.30, 17.10, 19.40 óra.

A legsötétebb óra (feliratos): 22.30 óra.

Gengszterzsaruk (m. b.): 14, 16.45, 19.30, 22.15 óra.

Parázs a szívnek (m. b.): 13.30, 18.30, 20.30, 22.30 óra.

Ferdinánd – 3D (m. b.): 13.50 óra.

Jumanji: Vár a dzsungel – 3D (m. b.): 17.30, 20 óra.

Star Wars – Az utolsó Jedik – 3D (m. b.): 16.30 óra.

Tad, az utolsó felfedező – 3D (m. b.): 14.10 óra.

A legnagyobb showman (m. b.): 16 óra.

A Viszkis (magyar): 17.30 óra.

Apavadászat (m. b.): 16, 20, 22.20 óra. Bőrpofa (m. b.): 22.30 óra.

Elit játszma (m. b.): 17 óra.

Ferdinánd (m. b.): 16.10 óra.

Insidious: Az utolsó kulcs (m. b.): 18.10, 20.20 óra.

Insidious: Az utolsó kulcs (eredeti nyelven): 22.30 óra.

Jumanji: Vár a dzsungel (m. b.): 15 óra.

Kicsinyítés (m. b.): 13.15, 19.50, 22.10 óra.

Megjött apuci 2. (m. b.): 15.30 óra.

Star Wars – Az utolsó Jedik (m. b.): 13.30, 19.30 óra.

The Commuter – Nincs kiszállás (m. b.): 15, 18.20, 20.30 óra.

The Commuter – Nincs kiszállás (feliratos): 22.30 óra.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MOZAIK MOZI

Kicsinyítés (m. b.): 15.30 óra.

Elit játszma (m. b.): 18 óra.

Insidious – Az utolsó kulcs (m. b.): 20.30 óra.



SZENTES ŐZE LAJOS MOZI

Kicsinyítés (m. b.): 15.30 óra.

Elit játszma (m. b.): 18 óra.

Insidious – Az utolsó kulcs (m. b.): 20.30 óra.

Zene

Közélet

KIállítás

Január 21., vasárnap, 17 óraA Bessenyei-díjat Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész, színházigazgató veszi át, ezt követően a Bessenyei Színkör Petőfi Sándor A helység kalapácsa című előadását mutatja be.Január 19., péntek, 17 óraHeller Ödön Művelődési HázLázár Csaba színművész Arany János balladáit adja elő, gitáron közreműködik Laczó Zoltán Vince.Január 20., szombat, 11 óraKisszínházCsokimatiné gyerekeknek. Közreműködik a Talamba Ütőegyüttes és a Szegedi Szimfonikus Zenekar.Január 20., szombat, 14–18 óraAgóraA város kulturális intézményeinek, kultúrával foglalkozó civil szervezeteinek bemutatkozása.Január 20–21., szombat–vasárnapBelvárosi moziEgy hétvége a lassulás jegyében.Január 20., szombat, 14–18 óraA Kőrösy József szakgimnázium galériájaTóth Péter képzőművész kiállítását Farkasné Székely Angéla nyitja meg.Január 19., péntek, 17 óraJózsef Attila MúzeumDr. Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató 90. születésnapi köszöntőjét és a 2. Múzeumi Évkönyv bemutatóját tartják.Január 19., péntek, 17 óraA művelődési központ és városi galéria dísztermeA kultúra napja alkalmából 17 órakor Bedő Tamás polgármester mond köszöntőt. Közreműködik Dani Imre zongoraművész és Papp Judit fuvolaművész. 18 órakor Kitörések III. címmel fiatal képző- és iparművészek, valamint építészek kiállítását Losonczi Áron építészmérnök nyitja meg.Január 20., szombat, 14–19 óraAlsóvárosi TájházA gyúrt tészta készítésének rejtelmeibe vezetik be a rendezők az érdeklődőket.Január 20., szombat, 10–13 óraAlsóvárosi TájházEzen a szombaton a hímzett falvédők és a faliképek készítésének rejtelmeibe kalauzoljuk el a látogatóinkat.Országos vásáranuár 21., vasárnapVásártérMinden hónap 3. vasárnapján rendezik meg az országos kirakodó- és állatvásárt.Vince-napi vesszővágásJanuár 21., vasárnapEmlékpark12 óra: a borrendek köszöntése, 12.40: Vince-napi vesszővágás, 13.15: a Szent Vince Borrend új borrendi tagjainak avatása, 14 óra: az újbor kóstolása, 16 óra: Jánosáldás.Január 19., péntek, 22.30Hungi VigadóBadgirls and Alliwant pres. Deborah vagy Nusha után most egy általunk több mint 10 éve respektált előadóval színesítjük a Badgirls- sorozatunkat, a labelünkkel, az Alliwant Musickal karöltve, a deep és tech house korszakos ikonját, Nick Curlyt elhozva nektek! Belépő: 23 óráig csak 2000 Ft, utána 2500 Ft.Január 19., péntek, 19–20 óraAnyám tyúkjai háztáji éléskamra és kifőzde (Széchenyi tér 13.)A tavaly alakult trió ismert szegedi zenészekből alakult: Birven Eszter – ének, ütőhangszerek, Kasza Zsolt – zongora és Jakab Levente – gitár. Belépő nincs. Érdemes asztalt foglalni! Asztalfoglalás: 62/657-642.Január 20., szombat, 22 óraHungi VigadóDJ/házigazda: Nacsa Norbi. Belépő: 1000 Ft (22 óráig a belépés díjtalan). Asztalfoglalás: 20/333-6220.Január 20., szombat, 22 óraSpirit BarClubEgy utolsó lehetőség az érettségi vizsga előtt, egy utolsó éjszaka, amire biztosan emlékezni fogtok a középiskolás éveitekből, egy este, amely csak rólatok szó! Ez a last night.Január 20., szombat, 19 óraHeller Ödön Művelődési HázAz esten a Travel Trió zenél. A vacsora alatt levetítik az Indul a bakterház című filmet.Január 21., vasárnap, 11 óraBelvárosi moziHangutazás a világ egyik legkülönlegesebb hangszerével 432 hertzen. Egy óra a nyugalom szigetén, amikor megengeded magadnak, hogy teljesen elengedd magad. Csak becsukod a szemed, és hagyod, hogy magával vigyenek az éteri dallamok és a saját történeted.Az Ezerjóházban (Algyő, Kastélykert u. 42–44.)5.30 óra: Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület – Gyógynövények az egészségnevelésben. Előadó: Berek Ágota természetgyógyász, fitoterapeuta, az Ezerjófű Egyesület elnöke,az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon (Tisza L. krt. 54.)18 óra: Magyarország legszebb tájai – DVD-vetítés 60 percben. Vendég: Szabó István operatőr. Háziasszony: Barta Zsófia joghallgató.17 óra: „Jézuska kezében kész a kegyelem" – Arany János balladáit előadja Lázár Csaba színművész. Gitáron közreműködik Laczó Zoltán Vince.16.30 óra: könyvajánló beszélgetés kezdő és haladó könyvmolyoknak.16.30 óra: Mesés ismerettár – A természet kalendáriuma – téli állatvilág. Ismeretterjesztő és kézműves-foglalkozás gyerekeknek.16.30 óra: Varga Katalin: Kesztyűmese– bábjátékos foglalkozás a legkisebb olvasóknak és családjuknak a Babaklubban.16 óra: író–olvasó találkozó Borbás Edina szegedi íróval.17 óra: Bemutatkozik a Szeged folyóirat címmel beszélgetés a szerkesztőbizottság tagjaival, valamint Bene Zoltán íróval, a Szeged folyóirat új főszerkesztőjével.17, 18 óra: Okosító torna 3–12 éves korig.16.30 óra: Mese, mese, mátka – papírszínházas mese. A brémai muzsikusok.Január 21., vasárnap, 9–17 óraIH RendezvényközpontA Harmóniában a sporttal című konferencia az amatőr, hobbi- és szabadidő-sportolóknak szól, és mindazoknak, akik már eldöntötték, hogy rendszeres testmozgással szeretnének változtatni életmódjukon. Információ: http://konferencia.progrun.hu. Jegyár: elővételben 4900 Ft, a helyszínen 6400 Ft.16 órakor nyílik Schmidt Andrea A Tisza és Tápé című fotókiállítása. A tárlat február 16-áig tekinthető meg.február 23-áig munkanapokon 10–18 óráig: Bátyai Gitta Ablakba zárt világok – Színes ablaküvegek Szegeden című kiállítása.február 18-áig naponta 9–18 óráig: Árnyas Koppány festőművész „Bőröndbe zárt perspektíva" című kiállítása. Előzetes érdeklődés telefonon: 62/553-910.március 16-áig: Sinkó János, Kovács Keve, Molnár Sándor és ifj. Holler László képzőművész kiállítása.A Hammido Alapfokú Művészeti Iskola képző- és iparművészet tanszakos növendékeinek félévzáró kiállítása. A tárlat megtekinthető február 6-áig vasárnap kivételével naponta 10–18 óráig, hétfőn 10–15 óra között.január 29-éig, naponta 13–21 óráig várja látogatóit Henn László A. képzőművész Szigorúan bizalmas! című kiállítása.január 31-éig látható prof. dr. Németh András urológus-sebészprofesszor (1924–1999) emlékkiállítása.január 31-éig: kiállítás Németh Andrea versíró, illusztrátor Furfangos gorilla és társai című könyvének illusztrációiból.január 31-éig látogatható Az én másokért adatott, dokumentumok, tárgyak Bálint Sándor hagyatékából című kiállítás.január 24-éig: Mesterségek dicsérete:„A régi kútat elnézni csendbe..."; A francia szellem – egy szegedi könyvtár polcain,január 30-áig: Murillo és a spanyol barokk – Az Aranykor művészete,január 25-éig: 120 éve született Széchenyi Zsigmond vadászíró, utazó (1898–1967) – kamarakiállítás,január 24-éig: „A francia szellem" – egy szegedi könyvtár polcain.január 31-éig: Schmidt Andrea Az esély-egyenlőségről női szemmel című fotókiállítása.A Dorozsmai fiókkönyvtárbanjanuár 31-éig: Ugrabugra 2017 – tematikus kiállítás a Deák Gimnáziumért Alapítvány támogatásával.Az Északvárosi fiókkönyvtárbanjanuár 31-éig: „Szösszenetek a fantáziámból ceruza- és ecsetvégre élesítve" – Pap Emese tini olvasónk festményeinek és rajzainak kamarakiállítása.16.30 órakor nyílik Évszázados tradíciók – A Dr. Oetker múltja és jelene című időszaki kiállítás. A tárlatot megnyitja: dr. Béres Mária múzeumigazgató. Közreműködik: Hankó Lászlóné Gizi néni. Tárlatvezetést tart: Török Róbert PhD muzeológus, a kiállítás kurátora. A tárlat megtekinthető április 14-éig.18 órakor nyílik Kitörések III. címmel fiatal képző- és iparművészek, valamint építészek kiállítása. Megnyitja: Losoncz Áron építészmérnök. Előtte 17 órakorBedő Tamás polgármester mond köszöntőt. Közreműködik Dani Imre zongoraművész és Papp Judit fuvolaművész.17.30 órakor nyílik: Markos Anna fotográfus kiállítása Bolyongások címmel. A kiállítás megnyitja: Dömötör Mihály fotóművész, a Lucien Hervé Kamera Klub elnöke. Közreműködik: Révész Róbert, kavalon és tibeti éneklő tálon.állandó kiállítások: A látvány raktára: butella, motolla, behívótábla; Hétköznapok Vénuszai; Az Alföld művészete – a kezdetektől napjainkig; Fél évszázad Hódmezővásárhelyen; Magyar tragédia 1944.