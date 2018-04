Megalázóan bánt a sofőr a kerekesszékes fiatallal

Felszállás. Zsolt ezúttal édesanyja, Reményi Mihályné kíséretében buszozott. Fotó: Kuklis István

Elnézést kért a DAKK



Megkérdeztük a buszjáratokat közlekedtető DAKK Zrt.-t, mit szólnak az esethez, milyen következményei lesznek a sofőrre nézve, oktatják-e a sofőröknek, hogyan járjanak el, ha kerekesszékes utas szeretne utazni, és munkaköri kötelességük-e a mozgáskorlátozottak segítése a fel- és leszállásban. Közölték, hogy az ügyben vizsgálatot folytattak le, a sofőr elismerte felelősségét, és nyomatékosan felhívták a figyelmét arra, hogy a mozgáskorlátozott utasokra kiemelten figyeljen, és – az előírásoknak megfelelően – segítenie kell őket a fel- és leszállásban. Hozzátették, sofőrjeiket az oktatás részeként a segítségnyújtás mikéntjéről is tájékoztatják. A cég emellett elnézést kért Zsolttól az őt ért kellemetlenség miatt, és remélik, ilyet többet nem tapasztal. Arra is rákérdeztünk, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy valóban akadálymentes busz jöjjön, amikor a menetrend azt jelzi. Erre azt a választ kaptuk, hogy „a meghirdetett alacsonypadlós menetrend betartására társaságunk kiemelt figyelmet fordít".

„Megtanulhatná már, hogy kell lenyitni a rámpát, mert én többet nem fogom!" – mondta a munkából a Mars térre tartó kerekesszékes fiát, Zsoltot kísérő Reményi Mihálynénak a 74-es busz sofőrje a Sárkány utcai megállóban szerda délután. A 25 éves mozgáskorlátozott fiatalember és édesanyja egy közeli kertészetben dolgozik, nagyjából egy hete használják a járatot.Korábban Reményi Zsolt bátyja, Mihály – aki szintén ott dolgozik – hozta-vitte autóval a családot.Hónapok óta járnak trolival, villamossal, és mindig készségesek voltak velük a sofőrök – mondták. Az a megalázó hangnem és hozzáállás, amit a Mars tér és Gyálarét között közlekedő járat sofőrjétől tapasztaltak, nagyon rosszulesett nekik, és felháborítónak tartják. A buszon utazó utasok is megdöbbentek rajta. A sofőr magyarázatként közölte, azért nem nyitja le a kerekesszékkel közlekedő férfinak a rámpát, mert piszkos lesz a keze, és nem tud hol kezet mosni.– Közölte, hogy utazzak kísérővel. Majd a kísérő kinyitja és felhajtja nekem a rámpát. Erre megkérdeztem: akkor nem is fog elvinni, ha egyedül jövök? Azt felelte: nem – mesélte Zsolt. – Kerekesszékkel mozgok, de önálló ember vagyok, önállóan közlekedek, azt hiszem, elvárható lenne, hogy ezt lehetővé tegye a DAKK, amelynek igénybe veszem a szolgáltatását. Pláne egy akadálymentesként jelzett járatnál – magyarázta a fiatalember.– Fölhúztuk magunkat nagyon. Én és a bátyám is többször hívtuk a céget, hogy panaszt tegyünk. Ide-oda kapcsolgattak, végül senkivel nem tudtunk beszélni – tette hozzá. Írtak e-mailt is, amelyben más problémára is felhívták a figyelmet, de arra sem kaptak választ.– Nemcsak ez a gond a buszokkal, hanem az is, hogy nemegyszer fordult már elő, a menetrendben szereplő akadálymentes járat helyett nem olyan jött, mi pedig várhattunk egy órát a következőre, merthogy ezen a vonalon csak óránként megy egy. Nyilván valamilyen műszaki hiba történt az adott busszal, de ez nem vigasztal bennünket: oldják meg, és küldjenek másik akadálymentes járatot – mondta el Zsolt, aki megbízható szolgáltatást szeretne, nem akar elkésni a munkából azért, mert nem tud feljutni a buszra.– Csak annyit kérek, hogy tartsák be a menetrendben foglaltakat. Nem szeretnék minden reggel gyomorgörccsel menni dolgozni, hogy most akkor elvisznek-e, kinyitják-e a rámpát vagy sem, és tényleg akadálymentes-e a busz vagy sem – hangsúlyozta a fiatal férfi.