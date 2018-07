Megnyílt Máté Bence kiállítása a Klauzál téren - Szegeden tesztelik az egyedülállóan megvilágított fotóprojektet

Az elmúlt 20 év képanyagából válogatott ki hatszázat. Az első tesztparaván a Klauzál téren fogadja az arra járókat, s különlegessége, hogy egyedi, ledes világítást kaptak a képek hátulról, azaz naplemente után érdemes megcsodálni a felvételeket, akkor láthatóak teljes pompájukban.– Másfél éve tervezzük ezt a projektet, a fotókról 15 céggel készíttettünk nyomatokat, hogy színhelyesek legyenek, vagyis azt láthassák az emberek, mint én, amikor készítettem a felvételeket – magyarázta lapunknak Bence, aki elnyerte többek között Az év ifjú természetfotósa világcímet, majd az év természetfotósának is megválasztották.A kiállítás koncepciójáról lapunknak elmondta, minden egyes paraván külön színvilágot kap, s így más és más hangulatot áraszt. Máté Bence érdekességként kiemelte, hogy a tárlat anyagául szolgáló képek több mint felét Szeged közelében, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben készítette. A kiállítás legfőbb célja ugyanis, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és a közvetlen környezetünkben lévő, még megvédhető értékek fontosságára.A tárlat jövő márciusban Budapestről indul országjáró turnéra, Szegeden a Széchenyi tértől a Dugonics térig augusztus 15-e és szeptember közepe között lesz látható a teljes képanyag, a SzegedArt fesztivál keretében. – Talán azok a fotók lesznek a legérdekesebbek, amelyeken ellenfényben vannak állatok, s csak a kontúrvonaluk látszik, így például egy leopárdot csak egyetlen vonal rajzol ki – mondta lapunknak Máté Bence.Az egyedülálló kiállításhoz egy verseny is kapcsolódik, a fotográfus azt szeretné, hogy állatokat gyűjtsenek az emberek, méghozzá a Facebook analógiájára. A projekt neve, a Fajbook is erre utal, a természet iránt érdeklődőket arra biztatja, hogy térképezzék fel mobiltelefonjukkal lakókörnyezetük élővilágát, s azon versenyezzenek, hogy ki tud több élőlényt, főként állatot felismerni, megörökíteni.