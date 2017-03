Megteltek a teraszok a tavaszi nyárban: használjuk ki a jó időt! - hétvégére elromlik

Jön a hideg!



– Nem dőlt meg a melegrekord szerdán Szegeden. Ezen a napon 1974-ben Budapesten 24,7 fokot mértek. Tegnap Szegeden 23,6 fok volt – tudtuk meg Pernyész Lászlótól, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársától. A meteorológus hozzátette, a hétvégére elromlik az idő. Vasárnap 10 fokos lehűlés jön, legfeljebb 12-13 fok lesz, csapadék is várható.

Decemberben is kitette az asztalokat

Megteltek a teraszok. Érdemes kihasználni a jó időt, hétvégére jön a lehűlés.

Fotó: Kuklis István

– Idén most ülünk ki először a teraszra. Élvezzük a napsütést. Nem idevalósiak vagyunk, vizsgálatra jöttünk Szegedre – mondta Tímea.Petrócziné Porubcsánszki Tímea sógornőjével, Porubcsánszkiné Rigó Viviennel Kiskunfélegyházáról jött a klinikára vizsgálatra, és leültek kávézni szerda délelőtt a Petőfi Sándor sugárúti Antique Café előtt. A kávézó bejárata mellé két oldalra kitett egy-egy asztal és két-két szék jelenti a teraszt.– Egész évben fizetem a közterület-használati díjat, ami havonta 3-4 ezer forint. Decemberben is kitettem az asztalokat. Szerintem terasz nélkül nem működik egy kávézó. Megtöri az utca síkját, és így figyelemfelkeltő – magyarázta Dékány Gergely, a kávézó tulajdonosa.Ennél jóval több szék és asztal sorakozik a Klauzál tér és a Kárász utca sarkán, az A Cappella cukrászda teraszán. – Azért jó ide kiülni, mert itt velünk lehet a kiskutyánk. Sajnos sok helyre nem engedik be az ember legjobb barátját. A kutya, a levegő és a napfény miatt szeretjük a teraszokat. Na meg a dohányzás is fontos – mondta Kószó Anikó, aki férjével és foxijukkal, Rexivel élvezte a simogató napsugarakat.

Három körzet

Tímea és Vivien a klinikai vizsgálat után a Petőfi Sándor sugárúti Antique Café teraszán élvezte a napsütést és a kapucsínót. Fotó: Kuklis István

Terasznak számít már az is, ha valaki kitesz egy asztalt és két széket a kávézója elé. A teraszok – hivatalosan előkertek – szempontjából Szegedet három körzetre osztják. Az egyes körzet a Tisza és a nagykörút közötti rész, itt 1000 forint havonta és négyzetméterenként a közterület-használati díj. Ugyanez a körtöltésig 800, azon kívül 600 forint.

Az A cappella és a virág a legnagyobb

A közterület-használati engedélyhez a hatóságnak be kell szereznie a főépítész és a kereskedelmi hatóság véleményét. – Az engedélyezés feltétele továbbá, hogy a kérelmezőnek ne legyen díjtartozása. A díjat a használat megkezdéséig egy összegben kell megfizetni – tájékoztatott Ácsné Gunda Judit, vezető főtanácsos, a polgármesteri hivatal igazgatási irodavezetője. Hozzátette, az idei kérelmek számát az előző évivel összehasonlítva alapvető változás nem tapasztalható – néhány terasz üzemeltetője változott csak.A városban a legnagyobb terasza az egy kézben és egymás szomszédjában lévő A Cappella, illetve Virág cukrászdának van (839 négyzetméter). A Roosevelt téri Halászcsárdának és a nemrég a Vaszy Viktor téren nyílt Monster Downtownnak ugyanakkora (175 négyzetméter) terasza van, ezzel második a dobogón.