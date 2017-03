Megújul a mórahalmi szakképző centrum

Krisztin István, az önkormányzat tanácsnoka, a projekt műszaki ellenőre elmondta, az épületet szerkezetkészre bontják vissza, utána a lapostetőt magastetőre cserélik, így a tetőteret is be lehet építeni. Ezzel a földszinti két tanterem további kettővel bővül a felső szinten. A munkálatokat a tanév kezdete előtt, augusztus végén fejezik be.