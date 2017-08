Milliós márványszobrot loptak el a Belvárosi temetőből

Szántó Judit férje a neves szegedi Brauswetter órás és a Frankó gyógyszerész család leszármazottja volt. Síremlékük a temető egyik jellegzetes műalkotása. Fotó: Frank Yvette

– Majdnem elájultam a napokban, amikor megláttam, hogy a családi kriptáról, ahol a férjem nyugszik, ellopták a fehér márvány nőalakot – mutatta a Belvárosi temető központi részén fekvő kriptasoron Szántó Judit.

A kripta teljes díszében 2013-ban. Ezt a gyönyörű nőszobrot emelték el a tettesek. Archív fotó: Dombai Tünde

Az asszony három héttel korábban járt a sírnál, azóta tűnt el a Stark Antal szobrászművész 1905-ben született alkotása. Akkor is felfedezett hiányt: egy kőpadot loptak el, amit két míves oroszlánfej tartott. Előtte kovácsoltvas-díszeket. Ezeket nem tette szóvá olvasónk, de a nőalak ellopását azonnal jelezte a temetőgondnokságon, és feljelentést tett a rendőrségen. Azt gyanítja, hogy mivel a sír kertjét borító bukszus kipusztult, azt hihették a tettesek, elhagyott sírról van szó. Úgy látta, hónapokig tátongott egy jókora lyuk pár méterre a családi sírtól azon a kőfalon, ami a Belvárosit elválasztja a szomszédos zsidó temetőtől. Esetleg arra is elcipelhették a nagyjából egymillió forintot érő műalkotást.

Fotó: Frank Yvette

– A Brauswetter és Frankó család kriptájának bérlete két éve lejárt. Ez azt jelenti, hogy egy év türelmi idő a rajta található síremlék a temetőre száll, és értékesíthető válik – kezdte válaszát a szegedi Testamentum Temetkezés vezetője. Molnár Tamás hozzátette, az értékesítésből befolyó pénzt a sírkert fenntartására kell fordítani. Ez országosan így van az összes temetőben. Ha ez nem így lenne, minden talpalatnyi helyen nyugodna valaki az ország területén. A sírhelyek lejártáról a síremlékre ragasztott címkén tájékoztatják a hozzátartozókat. A sírhely a fennmaradásáig bármikor meghosszabbítható a bérlet, pótolva az elmaradt díjakat. Mivel tehát a szóban forgó kripta bérlete lejárt, a tolvajok közvetlenül a temetőt károsították meg. Éjjel emelhették el a szobrot.

– A család bejelentésére a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a nyomozás elindult – tájékoztatott a Testamentum vezetője. A legnagyobb szegedi temető nem vállal felelősséget a lopásokért, hiszen bérbe adja a sírhelyeket. A felépítményt a tulajdonosok biztosíthatnák, de ilyenről az önkormányzati cégnél nem tudnak. Magyarul az üzemeltető nem nyúlhat a sírokhoz, mert azok nem az övéi. Gondoltak már rá, hogy bekamerázzák a közel 40 hektáros területet, ahol 60 ezer sírhely található. Ezt azonban elvetették, mert a dús növényzet miatt nem megoldható az ellenőrzés. A külső kerítést is megfigyelhetnék, de a négyből csak két oldalon lenne kivitelezhető, szintén a növényzet miatt.A Belvárosi temetőbe érkező és távozó gépkocsik rendszámát nyitvatartási időben rögzítik, de a csomagtartójukba nem nézhetnek be. A terület gyakorlatilag éjszaka is nyitva van, mert az esetlegesen bezárt látogatóknak két menekülési útvonalat fenn kell tartani.