Nagyon készen nem lehet nőt szerezni - óvatos duhajkodásra készülnek a fiatalok a SZIN-en

A tavalyihoz hasonló kígyózó sorok elmaradtak, de jókora tömeg várta a kedd délután 5 órát, amikor az idei, sorban a 49. Szegedi Ifjúsági Napok megnyitotta a kapuit a sátrazók előtt az újszegedi Partfürdőn. A gurulós bőröndök most sem maradtak el, egy-egy ilyet húzott a gödöllői Mészáros Mariann és a békéscsabai Ledzényi Lilla . A lányok tájépítő mérnök szakosként az egyetemről ismerik egymást, de már csak Lilla hallgatója az intézménynek. Rutinos fesztivállátogatók, Lilla a harmadik, Mariann az ötödik alkalommal SZIN-ezik. Azt mondták, a többi fesztivállal összehasonlítva a szegedi csendesebb, és az árnyék miatt itt a legkényelmesebb sátorban lakni.– Iszonyat jó bulira és sok szép hölgyre számítunk. Ez az első alkalom, hogy hetijeggyel jöttünk – mondta a fábiánsebestyéni Varga Imre , a hódmezővásárhelyi Bene Dávid és Mondrucz Áron . A fiatalok néhány doboz sörrel élték túl a várakozást, így a fesztivál területére bejutva első útjuk a vécére vezetett. A második pedig egy szintén nagyon fontos helyre, a Festipay kártya feltöltő helyre, a SZIN ugyanis idén is készpénzmentes, csak kártyával lehet fizetni. A fiatalok 30 ezer forintot szánnak a négynapos bulira, ebből kedden délután egy-egy tízezrest tettek a kártyára, hogy ne szórják el az egészet egyszerre. Azt mondták, amúgy sem szeretnének állat módjára vedelni. – Nagyon készen nem lehet nőt szerezni – osztotta meg velünk az örök bölcsességet Dávid.A facér fiatalok pedig bizony szeretnének csajozni. A fejleményekről a SZIN-ről szóló írásainkban mindennap beszámolunk majd.Mint minden évben, a sátorral érkezők a Partfürdő túlsó végében kaptak helyet. Itt kis területen rengeteg okosságot hallhat az ember, ha fülel egy kicsit. Mindenkinek tuti technikája van a sátorállításhoz, ami viszont sokszor csak elméletben működik. Már a sátorhely kiválasztása is konfliktust okoz – még a jól összeszokott baráti társaságok esetében is.A mi fiataljaink azt mondták, otthon egyszer már elpróbálták a sátorépítést, így most élesben biztos nem ütköznek akadályba. Abba nem is, legfeljebb egymásba ütköztek, de végül elkészültek az alkalmi fekhelyek. Leggyorsabban Imréé, aki csak feldobta a magasba a rugalmas merevítőkkel készült sátrat, és kész is volt. – Nekem már van fedél a fejem fölött, mennék inni – noszogatta barátait.Az igazi buli csak szerdán este kezdődik, a kedd inkább a hangolásról, hangpróbákról és az árukészlet feltöltéséről szólt, de szerencsére néhány helyen már elkészült az étel, volt sör, és szólt a zene, így sokan már elkezdték a fesztiválozást.