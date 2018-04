Naplógyűjtésbe fog a múzeum

Régi naplók, visszaemlékezések gyűjtésébe kezdett a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Ezek az írások kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a megélt mindennapi történelem egykori szereplőinek saját gondolatait, élményeit rekonstruálják.



A visszaemlékezések vagy akár önéletrajzok egyfajta sajátos „énnyomok", amelyek alkalmasak arra, hogy feltárják az egyén múltbéli gondolatait, a történeti tényekhez, folyamatokhoz, jelenségekhez való viszonyulását. Mindezen forrásokból a megélt történelem sokszínűsége bontakozik ki – magyarázta Medgyesi Konstantin, az intézmény tudományos igazgatóhelyettese.



A naplókat digitalizálják majd, így az új gyűjteményt virtuálisan is el lehet érni. A már gyűjteményben lévő visszaemlékezésekkel kezdik a digitalizálást, ezeken alapul majd az új virtuális tartalom. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a magánembereknél, családoknál eddig őrzött kéziratokat, visszaemlékezéseket, naplókat is össze kívánják gyűjteni – ehhez várják a lakosság segítségét. Az eredeti papíralapú példányt – ha a forrást a családok nem szeretnék kiadni a birtokukból – beszkennelik, és visszaadják tulajdonosának.



Emellett életútinterjúkat is szeretnének gyűjteni vagy akár rögzíteni. Ezért a múzeum munkatársai várják a szegediek, Csongrád megyeiek javaslatait, hogy a maguk ismeretségi körében javasoljanak az életútinterjúk számára olyan alanyokat, akik érdekes, fontos vagy különleges szereplők voltak egykoron.



A közgyűjtemény a Móra Ferenc Múzeum Facebook-oldalán keresztül várja a felhívásra jelentkezőket.