Narancssárga riasztás Csongrád megyében az ónos eső miatt - vigyázzon a jégpáncéllá fagyott utakkal, járdákkal!

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy az érintett megyékben csak akkor induljanak útnak, ha tájékozódtak előtte az aktuális út- és látási viszonyokról.Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyében citromsárga riasztás van érvényben, míg Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyében tartós, több órás intenzívebb ónos eső várható. De már most is számos térségben, az ország nagy részén esik ilyen típusú csapadék.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenleg 330 saját munkagéppel dolgozik az érintett területeken, de ónos eső idején a síkosságmentesítési munkákat nehezebben láthatja el a társaság, mivel a csapadék folyamatosan lemossa a burkolatra kijuttatott sót. A munkagépek és szakemberek is 12 órás váltott műszakokban, folyamatos végzik a síkosságmentesítési feladatokat, csak pénteken eddig közel 8400 tonna sót és 517 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki, valamint az ónos esővel intenzívebben érintett területeken kőzúzalékot is alkalmaztak érdesítésként. A fentiek miatt ugyanakkor az ónos esővel érintett területeken jelenleg is többnyire síkos útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.A társaság ezért arra kéri az ónos esővel érintett területeken közlekedőket, hogy ha tehetik, az ónos eső elálltáig ne induljanak útnak, ha halaszthatatlan utazásuk van, előtte mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról. A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.