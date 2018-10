Nehéz döntés az iskolaválasztás - vásárhelyi ikerpárt kísértünk a "karriervárosban"

A nyolcadikos gyermekeknek és szüleiknek komoly dilemma, mi legyen a gyermek, hacsak nem tudja már kicsi korától kezdve, hogy matematikus vagy építész lesz, és ettől semmi nem tántorítja el. A statisztika azonban azt mutatja, kevés ilyen diák van. A nagy többségnek segít már lassan húsz éve a Csongrád Megyei Kormányhivatal pályaválasztási rendezvénysorozata.A Pályaválasztási Napok harmadik napjára, az Agórába már nem az iskolákat, hanem a családokat várták. A szervezők szándéka az volt, hogy a pályaválasztásban a szülők is közvetlenül bekapcsolódhassanak, naprakész információkat kapjanak a szakmák világáról és a megye képzőintézményeiről. Ebben az évben először a családok beutazását is megszervezték, így szombaton tömörkényi, pusztaszeri, apátfalvi, kiszombori családok is érkeztek.

Miklós Emma és Imola Hódmezővásárhelyről érkeztek, az ikerlányok nyolcadikosok és döntés előtt állnak. Azért jöttek el, hogy kitöltsék az önismereti teszteket, melyek talán segíthetnek nekik a helyes döntés meghozatalában.



- A kérdőív alapján be tudjuk határolni azokat a területeket, szakmacsoportokat, melyek szóba jöhetnek – magyarázta Balázs Gitta, a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályának munkatársa. Azt javasolják ilyenkor, menjenek el üzemlátogatásokra azokon a területeken amelyek iránt érdeklődnek. Azt is megtudtuk: sok olyan diák van, akiknek tágabb az érdeklődési köre, nekik gimnáziumot javasolnak.



Emma tesztje egyértelműen megmutatta a lány érdeklődési körét: önkifejezése a művészet – ez igaz, hiszen több éve zongorázik, és színjátszókör tagja. Szakmák tekintetében pedig a nevelés, pedagógia irány mutatkozott testhez állónak. Emma ezzel is egyet értett, hiszen a Deák gimnázium humán osztályába készül. Tesztjéből az is kiderült, mi az ami nagyon távol áll tőle: a mezőgazdaság és a műszaki szakmák. Testvérének Imolának szerteágazóbb az érdeklődési köre. Nála a felmérő alapján az egészségügy dominált, Imola megerősítette: szereti a biológiát és gyógytornásznak készül, ám mivel sportol a testnevelés tanári szak is eszébe jutott már.



Balázs Gittától megtudtuk a szülők felelőssége is nagy, hogy felismerjék gyermekeik képességeit és a megfelelő irányba tereljék őket. Meglátása szerint az ikerpárnál ez sikerült, hiszen két különböző egyéniségről van szó.

Az Agórában szinte az összes megyei szakképző intézmény bemutatkozott, a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek iskolájukkal és olyan fiatalokkal is találkozhattak, akik jelenleg az adott intézménybe járnak, így tőlük is szerezhettek információkat. Ágnes három fiával érkezett, közülük a legidősebbnek, Ádámnak választanak iskolát. Az anyuka szerint mivel fiúgyermekről van szó, fontos, hogy legyen szakmája, így a Déry Miksa Szakközépiskola informatikus szakán gondolkodnak.