Nem kapható vagy túl drága a szóda- és habpatron - Elrakhatjuk emlékbe a régi szifonokat

A visszaváltható patronok mára lekerültek az üzletek polcairól. Fotó: Karnok Csaba

Köretek szifonból

– Sokat használjuk a szifont, de egy másik gyártó termékét, mert az sokkal jobb minőségű, hatékonyabb profi konyhai munkához, ráadásul lényegesen olcsóbb – mondta el Kurucz Attila, a Tiszavirág étterem séfje. A modern gasztronómiában egyre divatosabb az ételek habosítására a habszifon, legyen szó éppen az étterem heti menüjében köretként szereplő burgonyahabról vagy a parmezános tojáshabról. Kurucz Attila azt is elmondta, többnyire két patront használnak el 10-12 adag étel elkészítéséhez.



A forgalmazó dönti el, hova viszi

Megkérdeztük a LISS Kft.-t, hogy miért nem lehet kapni több hivavatalos forgalmazópartnerük boltjában az új patronokat, illetve mikor lesznek általánosan elérhetők. Arra is kíváncsiak voltunk, várható-e, hogy a jelentő-

sen csökkenjen az áruk. A cég azt közölte, a forgalmazópartnereik központi raktáraiba szállítják a patronokat. Arról, hogy utána melyik üzletükbe és milyen mennyiségben visznek belőle,

a kiskereskedelmi láncok döntenek. A termék árának csökkentésére vonatkozó kérdésünkre nem kaptunk érdemi választ.

– 1200 forint. De már csak eldobhatós van.– Ennyiért?! Nem. Át kell térni valami másféle szódára, a szifont meg elrakhatja emlékbe – javasolta a pénztáros.Az üzlet a harmadik volt azok közül, ahol megpróbáltunk szóda- vagy habpatront venni – a korábbi kettőben nem jártunk sikerrel. Ahogy megírtuk (2017. december 8.: Triplájára drágul a házi szóda), idén januárban leállt a répcelaki LISS Kft. – a világ öt szódapatrongyártójának egyike – a visszaváltható patronok gyártásával technológiaváltás miatt. A cég azzal magyarázta az állításuk szerint 15 éve halogatott lépést, hogy nem éri meg ez a fajta gyártás, külföldön egyébként is már régóta az eldobhatóra van igény. A váltással együtt a patron ára is a korábbi háromszorosára drágult.A betétdíjas patronokat március végéig vették vissza a forgalmazóhelyek, a gyártó által helyette javasolt eldobható változatot azonban sok helyen hiába keressük – jelezte több olvasónk is.Próbaképp hét szegedi élelmiszerboltba néztünk be patront venni. A gyártó honlapján található információ szerint mindegyik kiskereskedelmi cég, amelynek boltját felkerestük, forgalmazza az új terméket. Az új patron egyébként csak a dobozban található, szifonfejbe való tömítőgyűrű segítségével használható a hagyományos szifonokban.A Dugonics téri Tescóban rögtön közölték, hogy már nem gyártják a patronokat. Amikor viszont az eldobha-tós változatról érdeklődtünk, megtudtuk, hogy bár hallottak róla, még nem kaptak eddig, nem is tudják, mikor lesz. A Petőfi Sándor sugárúti Reálban csak annyit mondott az egyik eladó, hogy nincs patron, és nem is foglalkoznak vele.A Petőfi Sándor sugárúti Coopban ugyan volt szóda- és habpatron is, de olyan drága – 1280 és 1380 forint –, hogy a pénztáros nem is tudta fejből az árát, annyira nem viszik. – Lehet, hogy vissza kell térni a kézi habveréshez, szódát meg érdemesebb visszaváltós szifonban venni – jegyezte meg.Benéztünk a Szabadkai úti Tescóba is, ahol két árufeltöltő is azt mondta, már nem forgalmaznak patront. Egy harmadik viszont pontosan útba igazított, rá is találtunk – 1000, illetve 1300 forintért álltak halomban. Két Sparba is elnéztünk: mindkét helyen csak habpatront lehetett kapni.