Nem mindegy, kié az utca, ha aszfaltozni kell: elkérik az utat, hogy gondoskodjanak róla

Fotó: Kuklis István

„Repedés, kátyú, nyomvályú. Van ott minden" – minősítette a szegedi József Attila sugárút aszfaltját egy olvasónk. Mint írta, a Budapesti körúti kereszteződésében mindhárom említett úthiba megfigyelhető kis területen. Nem véletlen, nagyon nagy terhelést kap, hiszen itt halad át a forgalom Hódmezővásárhely felé.Az útra a szegedi önkormányzatnál is panaszkodtak. Az észrevételt továbbították a Magyar Közút Zrt.-nek, mert a József Attila sugárútnak a nagykörúton kívül lévő része állami közútnak számít.„Az önkormányzat a saját tulajdonában lévő utakat újítja fel, teszi rendbe a saját költségvetéséből. Idén közel 1,3 milliárd forint áll az önkormányzat rendelkezésére saját forrásból a városi utak és járdák rendbetételére, az uniós támogatású útfejlesztéseken (Tisza Lajos körút, Novotel előtti csomópont, Szilléri sugárúti körforgalom) kívül" – tette hozzá válaszához a szegedi polgármesteri hivatal).Az, hogy a rossz út kihez tartozik, a közlekedők szerint lényegtelen körülmény, a fontos az, hogy nézzen ki úgy, mint aminek van gazdája. Márpedig olyan nem fordulhat elő, hogy bár az államé az út, az önkormányzat megcsinálja, és aztán majd utóbb „elszámolnak".– Szegeden a József Attila sugárúton legutóbb június 28-án végzett társaságunk az Aczél utcai kereszteződésben 50 méteren marást és finisheres aszfaltozást – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. A cég nem találomra választja ki a felújítandó szakaszokat: az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának előírásai szerint dolgoznak az útellenőrök. Ahol balesetveszélyes burkolathibát találnak, ott igyekeznek javítani minél előbb.Az a helyzet, hogy a saját kezelésben lévő utak jobbak, mint az államiak, sok településre jellemző. Algyőn is szoktak panaszkodni a Kastélykert, a Vásárhelyi és a Téglás utcák aszfaltjára. Előbbi kettő teljesen, utóbbi pedig részben állami tulajdon.Az plusz különlegesség, hogy a Vásárhelyi és a Kastélykert utca egészen a házak faláig közútnak számít. Így amikor járdát épített az önkormányzat, engedélyt kellett kérnie hozzá a Magyar Közúttól. Pécsi Norbert Sándor azt írta, ez a két, egymást követő utca – Algyő főutcája – szerepel a cégük középtávú fejlesztési programjaiban. Addig is a javításokat szükség szerint végzik, „a rendelkezésükre biztosított állami, központi költségvetési források erejéig".Az algyői önkormányzat is továbbítani szokta az állami utakra érkező panaszokat. A hótakarítás idején más a helyzet: előfordult, hogy az önkormányzat gépei előbb odaértek, és elvégezték a munkát. Algyő nemrég tárgyalást kezdeményezett a Magyar Közúttal arról, hogy átvenné az államtól ezeket az utakat, és nem is zárkózott el a cég.