Nem mindennapi élményt kapott szülinapi ajándékba az építészmérnök: fúvószenekar ébresztette a 70 éves Gergely Istvánt

Már reggel hét óra előtt izgatottan gyülekezett az ünneplő tömeg az új-petőfitelepi Acél utca végén Gergely István háza előtt. A nyugdíjas szegedi építészmérnököt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték egy nem mindennapi zenés ébresztővel, rokonai, egykori iskolatársai, kollégái és gyerekkori barátai. A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar tagjai a közeli Gerle utca egyik üres telkén készülődtek, miközben az ünnepelt lánya, Gergely Orsolya, aki egyébként egy napon ünnepli a születésnapját édesapjával, Messengeren tartotta a kapcsolatot édesanyjával, aki a paplan alól üzente, hogy még alszik az ünnepelt.– Három hete mindenki lázban ég. Azt hiszem, mindene megvan édesapámnak, ezért azt találtuk ki, hogy egy különleges élményt kap ajándékba. Mivel nagy fúvószenekar-rajongó, ezért megkerestem a Fricsay zenekart, hogy vállalnák-e a zenés ébresztőt és köszöntőt. Jólesett, hogy az első szóra önzetlenül jöttek – mesélte Orsolya, miközben a zenekar halkan hangolni próbált. Az ünnepelt lányától azt is megtudtuk az izgatott készülődés közben, hogy az idősebbek csak erre az alkalomra tanulták meg, hogyan kell használni a Facebookot és a különböző beszélgetős alkalmazásokat.Miután a zenekar minden tagja befutott, Gyimóthi Zoltán karmester vezetésével elindult a fiatalokból álló fúvószenekar, amely közismert magyar indulókat játszott. Az Acél utcai ház bejáratában hamarosan megjelent az ünnepelt álmos tekintettel, kicsit kócosan, majd egyenként köszöntötte a szép számmal érkezett ünneplőket.– Az előbb ébredtem fel, gyorsan felöltöztem, mégse pizsamában jöjjek ki, még a hajamat is meg kell igazítani – simított végig a fején a meglepett ünnepelt. – Alig tudok szóhoz jutni – mondta a zenés ébresztő után Gergely István, aki meghatódva köszönte meg a zenészeknek és a jelenlévőknek a különleges meglepetést. A vendégeket közben pálinkával kínálták, majd a torta előtt kiadós reggelivel láttak vendégül mindenkit.Orsolya elárulta, a Sárga üdülőtelepen lévő Öreg Honvéd tulajdonosa, Kószó Zoltán régi ismerőse, őt kérte, meg, hogy állítson össze valami kis hideg reggelit. Erre Kószó annyit mondott: sütök én nektek kolbászt. Így aztán senki nem maradt éhesen, a házi kolbász mellé mustár, friss kenyér, pálinka, sör és üdítő is jutott. Az ünnepelt unokájának köszönhetően még a szomszéd kutya is kapott kolbászzsírba mártogatott kenyeret. A vendégek közben sorban álltak, hogy átadják ajándékaikat, röpködtek a poénok, gyűltek az italosüvegek. – Iszol te rendesen? – kérdezte az egyik vendég, majd egy hatalmas, négy és fél literes whiskyt nyújtott át az ünnepeltnek, aki alig bírta el a súlyos üveget, gyorsan le is rakta a bejárat elé. – Egy ideig elég lesz – mondta nevetve.A különleges köszöntéshez egyedi torta dukált: a csokoládés-meggyes édességet vonalzóval díszítették, de a centik helyén Gergely István életének legfontosabb évszámai és fotói szerepeltek. – Úgy vágjad, hogy mindenkinek jusson – hangzott az újabb jó tanács. A torta egyik végén marcipán repülőgép díszelgett. Mint Orsolya mondta, ez azt jelenti, hogy édesapja innentől kezdve csak az utazásra koncentrál majd.