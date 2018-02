Nyugdíjasok farsangoztak Újszentivánon

Négy település – Ferencszállás, Újszentiván, Kübekháza és Deszk – nyugdíjas-egyesületei és az Idősek Nappali Ellátásának tagjai produkcióval is készültek az eseményre.Öt éve a deszki nyugdíjasklub vezetőjének, Csurelné Bagóczki Margitnak az ötlete volt, hogy térségi szinten is találkozzanak a települések. Azóta évente többször látják egymást vendégül, a tegnapi farsangi bálon 128 szépkorú szórakozott együtt. Balogh Tündétől, az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ újszentiváni egységvezetőjétől megtudtuk, az ilyen rendezvények alkalmat teremtenek arra, hogy az idős emberek megismerjék a környező települések közösségeit, szabadidejüket hasznosan eltöltsék, emellett barátságokat, kapcsolatok alakítsanak ki.A rendezvény vendége volt Bartók Csaba, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje, aki köszöntőjében elmondta, szeretné, ha azok a fejlesztések, amelyek az ország többi részén megvalósultak, itt is megtörténnének.A jelenlévők megmutatták egymásnak, hogy bizonyos kor után is nagyszerű a közös szereplés öröme. A farsangi bál az ebédet követően táncos mulatsággal zárult.