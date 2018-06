Olvasónk írta: Nincs időm...

Hangzik a kifogás, és én tudom, hogy van. Arra, amit nagyon akarunk. Nem értem, miért nem lehet vállalni, ha valamit nehezünkre esik megtenni, valahova elmenni, meglátogatni a másikat. Megmondani őszintén, hogy nem akarom, nehezemre esik, nincs hozzá kedvem... Látom, hogy erre is, arra is „szakít" időt, és sejthető, hogy számára azok a fontosak, akár dolgokról, akár személyekről van szó.



Érzékenyen érint őszintétlensége is, és jogos kételyeim támadnak aziránt, hogy nem számítok annyira neki.

Nem erőszakoskodom, nem noszogatom, már az agyára mennék.



Teszek egy menekülő, kényszerű sétát a fájós lábaimmal. A város Tisza-partján ütöm el az időt és a tehetetlenség, kiszolgáltatottság miatti rosszkedvemet. Ismerős harmincasok csókolom-ot köszönnek, és az én időmre gondolok. Hogy elfutott fölöttem, és arra, hogy mi mindenre nem futja majd már.



Grandpierre Cecília, Szeged