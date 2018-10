Öt felújított garzont vehetnek birtokba színészek

A színészlakások felújításáról már kinevezése után elkezdett tárgyalni Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója az önkormányzattal. Ahogy lapunknak is kifejtette , szeretné, hogy a városba érkező művészeknek olyan lakhatási körülményeket tudjanak biztosítani, amelyek valóban méltók egy nemzeti színházhoz. Az érintett garzonlakások felújítására a pénzügyi bizottság még júliusban hagyott jóvá 11,8 millió forintot , a munkálatok elvégzését a város ingatlankezelő cégére, az IKV Zrt.-re bízták.– Köszönettel tartozom a városnak, hogy modernizálta ezeket a színészlakásokat, fontos ugyanis, hogy a kollégáinkat kulturált körülmények között tudjuk elszállásolni – mondta Barnák. Hozzátette, 2 felújított garzont az ideérkező és vendégművészeknek tartanak fenn, vagyis egyelőre háromba költöznek be színészek.Szerdán a színházigazgató, aki maga is lakott a Székely sori épületben, az IKV munkatársai és három, a mostani évadban Szegedre szerződött színész, Menczel Andrea, Medveczky Balázs és Rétfalvi Tamás tekintette meg a garzonlakásokat. Tamás már a kulcsok átvétele után egyből jelezte, aznap be is költözik az erkélyes, 30 négyzetméteres lakásba. – Nagyon elégedett vagyok, és nagyon jókor jött a lehetőség, mert pont most kell elhagyni az albérletet, ahol Balázzsal lakok – mondta el a fiatal színész. Elárulta, egyelőre mindössze egy matraca és ruhái vannak Szegeden, de örül, hogy saját bérleménybe költözhet, amelynek ablakából ráadásul látszik is a színház épülete is. Andrea jelenleg is az újszegedi önkormányzati épületben lakik, számára is ideális a garzonlakás, mint elmondta, itt tartózkodása idejére pont elegendő hely lesz számára.Király Jánostól, az IKV Zrt. építésvezetőjétől megtudtuk, csak a falakat hagyták meg, szinte mindent kicseréltek a fűtési rendszeren kívül. Az elektromos hálózat felújítása mellett új a bejárati ajtó, a burkolatok, a fürdőben szaniterek és a főzőfülkében a tűzhely is. A cég a garzonokra egyenként nagyjából 2,5 millió forintot költött.