Ötéves mangalicasonkát kínálnak 103 ezer forintért

A VI. Szegedi Mangalicafesztiválra a Kárász utca felől érkezve előzeteset kaphatunk a két hét múlva kezdődő karácsonyi vásár bazári hangulatából. Mangalicát egy darabot sem látni, de bőröveket, fatálakat, szappanokat, szőrmesapkákat viszont annál többet. Ha valaki az éhhalál szélén eljut a Vásárhelyi Pál szoborig a Széchenyi téren, akkor sem nyugodhat meg, kecsketejszappan és bőrtápláló kapható, de a magyar őshonos sertésfajta húsából készült kiváló sózott, füstölt és nyers termékekért kicsit még mindig menni kell.Az első említésre méltó stand a Telkiből érkezett Kosztricz Lászlóé, aki öt éve foglalkozik vadhússal. A gímszarvasból készült kolbásznak meg is kéri az árát, 5900 forint kilója, de azt mondja nem tudnak annyit készíteni belőle, ami ne fogyna el. Vaddisznó pástétomjai ízesítettek, a vargányás szarvaspástétom igazán emlékezetes, de a csilis is ízletes.Ságvári Endrééknél, aki mint az összes mangalicás kiállító, tagja a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének, 2900 forint a friss kolbász, 3900 a szalámi és 5900 a füstölt karaj kilója. Náluk kapható a lusta háziasszony zsírja, a darált, vagy vágott zsír, amihez a hozzávalókat főzik, majd összedarálják és zsírban teszik el. Ebből 1800 forint egy kiló.– Ez a szerencsétlen mangalica meg van fosztva a zsírjától, így lesz belőle fitnesz sonka – viccelődött Ságváriék szomszédja, a Badacsony melletti Káptalantótiból érkezett Magyaródi Tiborné, aki a gyönyörű, valóban zsír nélküli sonkáért 3700 forintot kér kilónként.Kander Lajosék harmadik generációs tenyésztők. – Öt mangalicás stand van itt a téren, de ez a szám ezt a fesztivált kiszolgálja. A mennyiségnél fontosabb a minőség és a hitelesség – hangsúlyozta a tiszaeszlári vállalkozó, aki a kedvünkért egyik büszkeségét is leakasztotta a szögről. – Nem egy hétköznapi darab, ez egy ötéves sonka, kilója 15 ezer forint – mondta, majd a mérlegelés után kiderült, az impozáns sonkát 103 ezer forintért viheti haza egy mélyebb zsebű fesztiválozó.A gyorsétkezdék mellett egy klasszikus lacikonyhás van kint a fesztiválon. Náluk a hagymás vér tíz dekája 600, a töltött káposztáé és a csülöké 650, a libamájé 1900 forint.