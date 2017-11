Papír recept szükséges az e-recept kiváltásához is - akadozik az új rendszer

Digitális gyógyszerrendelés – papíralapon

Búcsú a papírtól



A november elsejével bevezetett e-recept lényege, hogy a gyógyszerek kiváltásához elegendő a tajkártya és a személyi igazolvány, vagy önmagában az e-személyi igazolvány. A felírt gyógyszer ugyanis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe kerül, ahonnan a patikus le tudja kérdezni a beteg vényeit. Mivel a betegadatok hozzáférhetővé váltak a rendszer felhasználói számára, a törvény lehetővé teszi, hogy a beteg az EESZT-be kerülő adataihoz minden felhasználó hozzáférését megvonja. Kivételt képeznek a még kiváltható e-receptek és a még érvényesíthető e-beutaló dokumentumok, valamint a jogszabályban meghatározott sürgős szükség által indokolt eset, amikor az ellátó orvos bármilyen rögzített szabály ellenére hozzáférhet a beteg adataihoz. Az e-recept rendszere egyelőre párhuzamosan fut a régivel, 2018. december 31-éig tehát minden orvosnak kötelező papíralapon is kiadni a vényt, később azonban már elég lesz egy felírási igazolás is.

A patikákban alig látnak még e-recepteket

Mészárosné Engi Mónika, a Pelikán patika vezetője úgy tapasztalja, a betegek többsége még a régi vénnyel érkezik. Fotó: Frank Yvette

– Lassítja a rendszert – fogalmazta meg első tapasztalatait az e-receptről Szilárd András. Az internetalapú gyógyszerfelírás múlt hét csütörtök óta működik, gyermekbetegségei már rögtön az első napon megmutatkoztak. Rengeteg helyen összeomlott a rendszer, ahol pedig nem, ott is jelentősen lassította a betegellátást. A tápéi háziorvos úgy fogalmazott, nála is többet kellett a betegeinek várni.Tegnap mi már ezt nem tapasztaltuk, az általa rendelt készítmények azonnal bekerültek a rendszerbe, amit egy kis felugró ablak jelzett az orvos számára. – Ha egyszerre 8-10 receptet kell felírni, az már lassabban töltődik fel a felhőbe, pedig én gyors géppel dolgozom – mondta Szilárd András, aki azonban nem csak ezt az egy hibát vette észre.– A rendszernek az lenne a lényege, hogy papírvény nélkül is ki lehessen váltani a gyógyszereket. A hétvégén egy betegem már jelezte, hogy próbálkozott ezzel, de a patikában egy kódot kértek tőle – valószínűleg a felírási igazolást. Ezt a rendszer még nem tud nyomtatni, így nem tudtam segíteni.Kíváncsiságból mi is kipróbáltuk az új gyógyszerkiváltási módot, így személyivel és tajkártyával próbáltuk elkérni fájdalomcsillapítónkat, amit a háziorvos felírt.– Így legalább ezt is teszteljük, ugyanis csütörtök óta még senki nem akart így gyógyszert kiváltani – mondta Mészárosné Engi Mónika, a szegedi Pelikán Gyógyszertár vezetője. Kísérletünk azonban hamar elakadt: bár látszott a felhőben, hogy milyen készítményt kellene kiadni, a program kérte a papíralapú vényen található vonalkód beolvasását is, anélkül nem engedte tovább a folyamatot. Vagyis: bár az e-receptet azért vezették be, hogy ne kelljen annyi papírt nyomtatni, és akár egy otthon hagyott, megrongálódott vagy elveszett recept se lehessen akadálya a gyógyszerkiváltásnak, ez a funkció egyelőre nem működik. – Igazság szerint a program leírásában is az szerepel, hogy a gyógyszert csak recepttel együtt lehet kiváltani – böngészte át a leírást végül a patikavezető. Hozzátette: azt nem tudja, hogy csak az általuk használt rendszer nem alkalmas erre a funkcióra, vagy egyik sem, de ezek szerint az már biztos: egyáltalán nem garantált, hogy aki papírvény nélkül megy a patikába, az gyógyszerrel tud kijönni onnan.A szegedi patikában egyébként az első napon nem sikerült a dolgozóknak felcsatlakozniuk e-személyivel a rendszerre, így rengeteg telefonálás és egyeztetés után a vége az lett, hogy a hagyományos módon dolgoztak. – Mostanra ez a probléma megoldódott, és azonkívül, hogy talán egy kicsit lassabb a rendszer, nem igazán vesszük észre, hogy más lenne a gyógyszerkiadás rendje. Az első készítmény kiadása előtt be kell jelentkeznünk a személyi igazolványunkkal, ennyi a változás – mesélte Mészárosné Engi Mónika, aki úgy tapasztalja, hogy a betegek többsége még mindig a régi vényekkel érkezik.

Ahány leírás és útmutatás, annyiféle

– Egyelőre működik minden, de a régi, már bevált szisztéma szerint. Úgy tudom, az e-recept rendszere nemcsak nálam, hanem a legtöbb vásárhelyi háziorvosnál működésképtelen, csak egy-két helyen üzemelt. Legalábbis a múlt hét második felében, akkor egyeztettem erről utoljára a kollégákkal. Az internetellátás is szakadozik, ami a jövőben is nehezítheti majd a rendszer használatát – számolt be tapasztalatairól Tóth Éva.

Egy részük azért, mert korábban felírt gyógyszereket váltanak ki, de sok orvos még nem is tud e-receptet felírni, mert a határidőre nem sikerült a rendszert átállítani, így a friss vények között is szép számmal akadnak régi típusúak. – A patikák felkészültek az e-receptek kezelésére, de egyelőre nincs is igazán mit kezelni.Makón úgy tapasztaltuk, az orvosok többsége már átállt az új rendszerre, mások most gyakorolják, és lassanként belerázódnak. Egyikük, Kiss Ivánka házi gyermekorvos azt mondta, nála már zökkenőmentesen működik, de eleinte nehézkes volt a kapcsolódás. Végül az egyik körzeti orvos asszisztense segített neki a kezdeti nehézségek áthidalásában.Csongrádi orvosoktól azt hallottuk: egyelőre csak ismerkednek vele, de talán jobb lett volna, ha nem egyszerre, az egész országban vezették volna be az új rendszert, hanem apránként, hogy kijöhessenek a hiányosságok. – Egyelőre szépet nem tudnék róla mondani – szögezte le a szentesi háziorvos, Halász Oszkár. – Nálam még nem működik a rendszer. Elméletileg a szándék jó, örülnék neki, ha mindent látnék a pácienseimről. De egyelőre nem tudjuk használni, ahány leírás és útmutatás, annyiféle. A napokban találkozom egy szakemberrel, aki segít eligazodni – foglalta össze.– Részt vettem a program tesztelésében, úgyhogy nálam már két hónapja ismerkednek a betegek az e-recepttel – tudtuk meg Cs. Szabó Zsuzsanna hódmezővásárhelyi háziorvostól. – Nem volt könnyű a rendszerhez csatlakozni, informatikai segítségre is szükség volt. Ez főleg az idősebb kollégáknak jelentett problémát. A betegeknek most, az elején el kell magyarázni, hogy mi is ez az új rendszer. A tapasztalatom szerint ez nem vesz igénybe túl sok időt. A fiatalok gyorsan megértették a lényegét, az idősebbek közül voltak, akik nehezebben, de őket megnyugtatja, hogy egyelőre a papíralapú vényt is kézhez kapják. Az adatvédelmi kérdések viszont a fiatalabbakat érdekelték jobban. Úgy gondolom, sikerült mindenkit megnyugtatni ezen a téren is. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan meglátjuk a rendszer előnyeit.