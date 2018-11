Pontos receptet kaptunk a 104 éves Pista bácsitól, mi a hosszú élet titka - lapunk olvasója megyénk egyik legidősebbje

Főszerkesztőnktől lapunk első, idén 108 éves lapszámának hasonmás kiadását kapta.

Fotó: Karnok Csaba

Tóth István 1914. november 20-án Kunágotán született, nagyszülei Dél-Békésben, Dombiratoson éltek. Innen sodorta az élet Csongrád megyébe. Tegnap 104. születésnapja alkalmából köszöntöttük Pista bácsit Nagy Attila Gyula polgármesterrel. Főszerkesztőnk, Bonifert Gábor lapunk első, idén 108 éves lapszámának hasonmás kiadását nyújtotta át az ünnepeltnek, ugyanis Tóth István hosszú évtizedek óta lapunk előfizetője. Azt mondja, amióta az eszét tudja, olvassa a Délmagyarországot.– Munka mellett is elolvastam mindennap esténként. Most reggeli után Ibolya, a gondozóm mindig behozza nekem. Minden oldalt elolvasok belőle – teszi hozzá 104 éves olvasónk, aki szerint a mai világban kemény témákkal kell megküzdenie az újságíróknak. Azt mondja, előbb a címeket futja át, aztán minden cikket átolvas, szereti azt is, amikor a településvezetőket véleményezik, hiszen azt ő is szokta néha – teszi hozzá mosolyogva.Pista bácsi már a II. világháború előtt 25 évvel az erdészetnek hódolt. Egészen hatvanéves koráig, vagyis nyugdíjba vonulásáig a termelőszövetkezetnél tevékenykedett. Számos település fásítása az ő nevéhez kötődik, sok cserje és fa kitelepítését ő tervezte meg. – 24 éven át Nyíregyházáról hordtam a 155-ös Csepelemmel a csemetéket. Egyébként borbélynak, vagy ahogy felénk mondták, koszkaparónak tanultam, felszabadulásom után hétvégente dolgoztam Békés megyében. Aztán a borbély nagybátyám elvitt magával Pusztamérgesre, ott vágtuk a hajakat, borostákat, többek közt egy erdésznek is én vágtam a szakállát. Náluk hét közben elkezdtem az erdőben dolgozni, már többet foglalkoztam ezzel, mint a szakmámmal. Ásotthalmon végül elvégeztem az erdésziskolát, akkoriban húszan tanultunk, pedig szerintem a hatvan is kevés lett volna. Innen indult az utam – eleveníti fel az emlékeket az ünnepelt.A gondozójától megtudtuk, Pista bácsi még százévesen is a cserjékkel foglalkozott, komoly fájdalom volt számára, amikor egy fenyőféléből nem kapott, módosítani kellett a tervet.Nagyszüleitől örökölhette a hosszú életet, nagyapja 92, míg nagyanyja 98 évesen hunyt el. Négy testvére volt, ő alegidősebb, elmondása szerint a lehetetlent kívánja megvalósítani. Kértük, árulja el a hosszú élet titkát. Pontos receptet kaptunk. – Minden reggel egy stampedli. A kedvencem a vérnarancsos aroma. Azt beleöntöm egy literes üvegbe, hozzáadok fél liter házi pálinkát, de csakis azt, majd ahhoz jön a szirup, vagyis két kávéskanálnyi cukor és három deci víz. Na, ebből iszok mindennap egy pohárral. Volt nekem nyolc évig Ruzsán pálinkafőzdém is, még az oroszok is ittak a pálinkámból, szerették. Egyébként sokan mondják, hogy ezt se lehet, meg azt se. Én háromszor szoktam le a dohányzásról, de negyedjére is újra elkezdtem szívni. Először akkor bagóztam, amikor bejöttek az oroszok – részletezi Pista bácsi.Megyénk egyik legidősebb lakója olvasóinknak is üzent. Azt mondja, aki szeret olvasni, az kövessen is el mindent annak érdekében, hogy az újságot a kezébe vegye, de aki a fél decit többre becsüli, még nem olvasott jó újságot.