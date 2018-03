Rengeteg munka vár az Áchim családra

– Legalább most már van tévénk, igaz, kicsit kutyulós az adás, ha járkálunk, mert csak szobaantennánk van – mutatta a bordányi Áchim Benedekné Pénzes Szilvia miközben férje, Áchim Benedek a bakancsát pucolta és a tűzhelyen lévő zöldséglevest kevergette, amit sajtos virslivel dobott fel. Áchimékról két hete írtunk, amikor valószínűleg elektromos hiba miatt felgyulladt és teljesen kiégett a Béke dűlőn lévő tanyájuk. Az édesanya és a vele otthon tartózkodó egyik lányuk még időben ki tudott menekülni az épületből. Évek munkája vált a lángok martalékává mindössze néhány perc alatt (2018. február 24.: Évek munkája égett porrá pár perc alatt).A történtek ellenére a család megőrizte jó kedélyét. Hatan húzzák meg magukat az egyszobás melléképületben.– Kicsit szűkös, de elférünk – fogalmazott Szilvia. A másodikos Renátó Zsolté a legkisebb ágy, mellette a szülők franciaágya, a másik fal mellett pedig a lányok – a nyolcadikos Renáta és húga, a hetedikes Rebeka – alszanak. A 14 éves Gergely Benedek vállalta, hogy alszik az ágybetéten, amit napközben az oldalára állítva arrébb tesznek a szoba közepéről. A hideg miatt a család szobakutyaként és „riasztóként" tartott stafford-shire terrierét, Zeuszt is beengedték a szobába.Gergely Benedek még arra is emlékezett, hogy két évvel ezelőtt már találkoztunk vele, és az újságban is szerepelt, amikor arról írtunk, hogy közösségi konyhát alakított ki a bordányi ifjúsági önkormányzat a faluházban, ahová bármelyik gyerek betérhet iskola után, és kenhet magának egy szelet kenyeret (2016. november 29.: Gyerekek készítik a katonákat Bordányban).– Várjuk a jó időt, mert a fagyban és a hóban semmit nem tudtunk csinálni. Felajánlottak ablakokat, de túl nagyok voltak, az ajtóhoz meg nem adtak keretet. Szerencsére kaptunk automata mosógépet, gáztűzhelyt és bútorokat. Egy ismeretlen jótevőnk 15 ezer forintot küldött ruhákra, abból vettünk Renátónak bakancsot, Reninek hótaposót, Gergőnek szabadidőruhát, a lányoknak pedig fehérneműt – sorolta az édesanya.A főépület teljesen kiégett, a ruhák is menthetetlenek. Ezek nagy részét már zacskókba gyűjtötték. A családfő azt mondta, a nagyobbik fiúval vasvillával hányják ki az egészet az udvarra, egy jó barátja két nagy palack sörért elviszi, ami marad, azt meg elégetik az udvaron.– Ha kipakoltunk, hátravan még a takarítás, meszelés. Rengeteg munka vár még ránk, de legalább együtt vagyunk – mondta búcsúzóul Szilvia.