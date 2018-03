Robotkéz a megyei közgyűlésen

Naponta 4025 ügyféllel áll kapcsolatban a Csongrád Megyei Kormányhivatal és járási hivatalai, a kormányablakok tavaly 644 ezer állampolgárhoz kötődő ügyet intéztek. 27 panasz volt az itteni munkára, ebből 3-at találtak jogosnak – derült ki Juhász Tünde kormánymegbízott tájékoztatójából, amelyet az öt éve létrehozott kormányhivatal munkájáról tartott a Csongrád Megyei Közgyűlés előtt pénteken.Most 1618 fő dolgozik az általa irányított szervezetben, a többség 36 és 45 év közötti. Hamarosan megnyitják a 12. kormányablakot is Sándorfalván – ezt üdvözölte Dudás Zoltán (Jobbik), mert most szerinte az okmányirodában áldatlan állapotok vannak. Nagy Attila Gyula (Fidesz–KDNP) az üllési kormányablak, Nógrádi Zoltán (Fidesz–KDNP) a mórahalmi járási hivatal felállítását említette, mint olyan döntést, aminek helyességét igazolta az élet. Móra József (MSZP) a kormánymegbízott által szóba hozott Földet a gazdáknak! program kapcsán emlékeztetett, e munka előtt elmaradt a belvíz elleni védekezés ügyeinek tisztázása.Ezen az ülésen a közgyűlés még két tájékoztatót meghallgatott. Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője adott számot arról, hogy tavaly több mint 3000 riasztás nyomán vonultak ki a tűzoltók. A megyében 8,6 kilométernél messzebb nem kell vonulniuk, az elérési idő évek óta javul, most 10 perc 21 másodperc. Minden tűzoltónak új ruhája van, a 10 megyei gépjárműfecskendőből 5 szintén új.2025-re érje el Csongrád megyében az egy főre jutó GDP az országos átlagot – tűzte ki a merész célt Kőkuti Attila , a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke a megye jövőképéről szóló gondolatébresztő tájékoztatójában. Szó volt új ipari forradalomról, robotikáról, arról, hogy akkor kapnak a vállalkozások rendes munkaerőt, ha hajlandók jól megfizetni. A vetítővásznon egy robotkéz és egy emberkéz parolázott. A témára vissza kell térni – ezzel zárta le a vitát Kakas Béla elnök. Szirbik Imre (MSZP) úgy látja, tényleg közös felelősség a munkaerő és munkalehetőség ügyeit tisztázni. Hiába tárgyal rendszeresen a kecskeméti Mercedes stratégiai vezetőjével, ő a városi ipari parkot ajánlgatja, beszállító cégek telephelyének, míg a kecskeméti vezető azt várná, a város buszokkal szállítsa a dolgozókat Kecskemétre. Jellemző, hogy a szentesi Hungerithez hozott kárpátaljai munkások közül sokan egy hét után továbbálltak – a közvetítő cég segítségével – nyugatra, dobbantódeszkának használták ezt a lehetőséget. Akadt, aki az itt még neki járó egyheti bérét sem vette fel.