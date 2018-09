Röplabdacsarnok építését tervezik

Igaz, a szegedi önkormányzatot semmilyen kötelezettségvállalás nem terheli a pályázat során, ám elvi hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a Szegedi Röplabda Sportegyesület tao-kiírás keretében csarnoképítésre pályázhasson.



A pénzügyi bizottság által a múlt héten egyhangúlag megszavazott előterjesztésből kiderül, hogy a város tulajdonában álló József Attila sugárút, Agyagos utca és Makkosházi körút által határolt területen épülne meg a csarnok, ahol a Gedói-iskola, a Deák-gimnázium és a Krúdy-szakképző helyezkedik el.



A Gedói és a Krúdy nem rendelkezik a mindennapos testneveléshez szükséges méretű tornateremmel, így az új létesítményt a diákok is használhatnák a sportegyesület 240 fős tagsága mellett.



A csarnokban lesz fitnesz- és relaxszoba, konditerem, kávézó, a második emeleten pedig a sportegyesület irodái, valamint edzői és játékvezetői öltözők kapnak helyet az 54 ágyas sportszálló mellett. A több mint 1300 négyzetméteres küzdőteret úgy alakítanák ki, hogy négy részre osztható legyen, így egyszerre több sportfoglalkozást is lehet ott tartani, míg a lelátókon nagyjából 800 nézőt tudnak majd leültetni.



Az önkormányzat mellett az említett iskolák vagyonkezelőinek is elvi hozzájárulást kell kiadniuk a projekthez, így ezek birtokában ismételten dönt a város arról, hogy támogatja-e a beruházást.