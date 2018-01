Senki sem ismerte a házban a Szatymazi utcai gyilkost: két hónapja voltak együtt a vajdasági fiatalok

Felderítetlen esetek a megyében



Egy gyilkosság elévülési ideje alapesetben húsz év, minősített esetben azonban soha nem tesznek pontot a végére. Nem találták még meg az elkövetőjét annak a gyilkosságnak, amely 1992-ben történt egy szikáncsi tanyán, ahol egy idős házaspárral végeztek. A szegedi Delhi bár előtt 1997-ben helyeztek bombát egy Mercedes alá. A detonációban az autó vezetője meghalt, többen súlyosan megsérültek. Nincs még meg a tettese annak a makói kettős emberölésnek, amely 2004. november 16-án történt: egy 77 éves asszonyt és lányát ölte meg valaki. Ismeretlen a domaszéki B. Imréné gyilkosa is: a 84 éves nénit tanyáján ölte meg valaki 2002 nyarán.

Nem gondolta volna, hogy bánthatják egymást

A Vajdaságból érkezett Magyarországra dolgozni az új év első napján Szegeden meggyilkolt 22 éves lány és 29 éves barátja is . Blanka csantavéri, párja, Csanád pedig Gunarasról jött Szegedre. A fiatal férfi közösségi oldala szerint alig két hónapja voltak együtt, ha igaz, amit a Facebookra írt, tavaly, október végén jöhettek össze, és viszonylag gyorsan össze is költöztek a Szatymazi utcai lakásban. Arra csak következtetni lehet, hogy a fiatal pár szerethette egymást. A lakásuk ajtaján – a panelt információink szerint szintén egy vajdasági családtól bérelték – egy love felirat és néhány fából faragott szív fogadta a látogatókat. Ezek a gyilkosság után is kint maradtak az ajtón, amelyen egy rendőrségi zárószalag is látható. Úgy tudjuk, hogy a lakás tulajdonosa a gyilkosság óta nem járt az ingatlannál.A panelház egyébként nagyon csöndes volt kedden, amikor a helyszínen jártunk. Az épületben összesen három lakásban találtunk otthon valakit, de arccal és névvel senki sem vállalta a nyilatkozatot. Egy idősebb férfi arról panaszkodott, hogy már szinte senkit sem ismer a lépcsőházból. – Folyamatosan cserélődnek a lakók, már szinte azt sem tudom, hogy a közvetlen szomszédomban ki lakik – fogalmazott.Egy asszony, aki szintén nem vállalta a nyilatkozatot, szintén arról beszélt, hogy nem ismerte a fiatalokat, eddig talán ha háromszor láthatta őket, de nem gondolta volna, hogy bánthatják egymást. – Első ránézésre fiatal, szimpatikus pár volt, hangos szót január 1-jéig nem hallottunk tőlük.

A romló közbiztonság miatt eladnák a lakást

Sőt, ahogy egy másik asszony mondta: a gyilkosság napján sem tűnt fel igazából semmi különös. Ez a nő viszont arról is beszélt, hogy a Szatymazi utca már nem az a békés környék, mint amilyen akár csak néhány éve is volt. Ő is arról panaszkodott, hogy nagy a jövés-menés a házban, valóban nem lehet tudni, hogy éppen ki lakik ott, vagy éppen ki költözött ki nemrég az épületből.– Mi már egy ideje tervezzük, hogy eladjuk a lakásunkat, pontosan a romló közbiztonság miatt. A mostani gyilkosság pedig még jobban megerősített bennünket ebben – mondta a nő, aki szerint érthetetlen, hogy mi vihette rá a fiatal férfit a gyilkosságra.A gyilkosság január 1-jén történt. A rendőrség szűkszavú közleménye szerint a férfi összeveszett barátnőjével, majd megölte a nőt. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság akkor azt közölte lapunkkal, hogy a fiatalok dél körül vesztek össze egy Szatymazi utcai lakásban. Rövidesen összeverekedtek, és a nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy életét vesztette. Ezután a férfi megpróbált öngyilkos lenni, végül azonban segítséget kért. A kiérkező mentők a nőnél már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a férfit kórházba szállították. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit őrizetbe vették, és gyilkosság miatt nyomoznak ellene.

Nehezebb információhoz jutni

Ez egyébként egy hónapon belül már a harmadik gyilkosság volt a megyében, ami azért adhat okot az aggodalomra, mert sokáig Csongrád megye volt az a hely, ahol volt olyan év, hogy nem történt emberölés. Emlékezetes: december 5-én, az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél egy osztrák rendszámú autóban egy embert megölt , egyet pedig súlyosan megsebesített egy lövöldöző. A bűncselekménnyel gyanúsított férfit ausztriai otthonában fogták el . Karácsony után, december 27-én pedig egy 44 éves székkutasi férfi lőtte agyon feleségét és sebesítette meg magát egy disznóvágásokon használt kábítóeszközzel.Ez a hirtelen történt három gyilkosság mindenesetre – tapasztalataink szerint – megviseli a közvéleményt. Főleg úgy, hogy a rendőrség az új megyei rendőrfőkapitány érkezése óta mintha nehezebben adna információt a súlyosabb esetekről, pedig az emberek biztonságérzetéhez a megfelelő információáramlás minden bizonnyal hozzájárul.Emberölési ügyekben a törvény szerint a büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni. A nyomozást az elrendelésétől számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, határidejét az ügyész hat hónappal, ha ez a határidő letelt, az ügyészség vezetője legfeljebb egy évig meghosszabbíthatja. Egy éven túl a felettes főügyészség vezetője, két éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. Ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás legfeljebb a gyanúsított első kihallgatásától számított két évig terjedhet.