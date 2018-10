Sétával hívták fel a figyelmet a daganatos betegségekre - fotógaléria

Idősek és fiatalok, nők és férfiak, sőt még egy rögbicsapat is részt vett csütörtökön Szegeden az I. Belvárosi Sétán, melyet az egészséges életért szervezett a Tamás Háza Alapítvány. A program a mellrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz kapcsolódott, így sokan rózsaszín kendővel, zászlóval, szalaggal érkeztek, de láttunk olyan fiatalt is, aki még kutyájára is rózsaszín pulcsit húzott az alkalomra.Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyakkendőt választott ilyen színű kiegészítőként. A sétát Juhász Tünde kormánymegbízott nyitotta meg, aki kiemelte: évente 8 ezer új emlőrákos esetet fedeznek fel Magyarországon, kétezren pedig meghalnak ebben a betegségben, miközben 2002 óta ingyenes szűrővizsgálat áll rendelkezésre a 45–65 év közötti korosztálynak. Szintén a megelőzést szolgálja a 12 éves lányok számára biztosított ingyenes HPV-oltás, melyet megyénkben országosan is kiemelkedő arányban, közel 60 százaléknyian vesznek igénybe.Kahán Zsuzsanna, az SZTE Onkoterápiás Klinika tanszékvezető professzora is felszólalt. Mint elmondta, a séta célja a daganatos betegségek iránti figyelem felkeltése, illetve szolidaritásvállalás a betegekkel. Kiemelte: Magyarországon naponta 195 új esetet diagnosztizálnak, és több mint 90 beteget veszítenek el. A sétát, mely a Széchenyi térről a Dóm térre vezetett, a Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekara vezette fel.