Szabadságra mennek a vendégmunkások, erősödik a forgalom Röszkén és Csanádpalotán

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján június közepétől augusztus első feléig várható torlódás a határátkelőhelyek kilépő oldalán, míg július második felétől egészen augusztus végéig a belépő irányú forgalom lesz erős. A legkritikusabb időszak július utolsó kettő és augusztus első két hete, amikor hétvégente mindkét irányban jelentős várakozások alakulhatnak ki.

Egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas veszi igénybe a Röszke Autópálya-határátkelőhelyet, a nyári szabadságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet. Csanádpalotán még ennél is erősebb ilyenkor a forgalom, ami elérheti a napi 70 ezret is.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a hazai és külföldi társszervekkel együttműködve felkészült arra, hogy a csúcsforgalom idején a két határátkelőhely teljes kapacitáson működjön.

A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.

Szükség esetén a gyorsabb átlépés érdekében Szerbia felé célszerű Tompa, Tiszasziget vagy Ásotthalom felé kerülni. Utóbbi két átkelő naponta 7 és 19 óra között vehető igénybe. Akik Románia felé szeretnének utazni, választhatják a 24 órás nyitva tartással működő kiszombori, battonyai vagy gyulai határátkelőt - írta a police.hu.

A rendőrség kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az úti okmányai meglétét, a gépkocsi műszaki állapotát, vegyenek magukhoz elegendő mennyiségű folyadékot, és amennyiben szükséges, ne felejtsék otthon gyógyszereiket. Amennyiben rendőri segítségre van szükségük, hívják a 112-es segélyhívót.