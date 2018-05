Szabó Gábor, Szeged új díszpolgára: Sehol nem tudok úgy gyökeret verni, mint itt

Felnőtt élete Szegedhez és az egyetemhez köti. Fotó: Kuklis István

Névjegy



Szabó Gábor 1954-ben született Nagykanizsán, fizikusdiplomáját az SZTE jogelődjén, a József Attila Tudományegyetemen szerezte. 1981 és 1989 között mintegy öt évet a göttingeni Max Planck Intézetben dolgozott vendégkutatóként, míg 1990 és 1996 között vendégprofesszor volt három évig a houstoni Rice Egyetemen. 2010-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává. Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék kutatójaként a lézer a fő érdeklődési területe. Az ELI létrehozásának első számú szorgalmazója és támogatója. Díjai közül kiemelkedik az MTA Akadémiai Díj (2000), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, valamint a szegedi Pro Urbe Díj (2009). Szabó Gábor nevéhez nagyjából egy tucat magyar, több egyesült államokbeli és német szabadalom kötődik.

Már év elején tudomást szerzett arról Szabó Gábor fizikus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem nyáron leköszönő rektora, hogy a díszpolgári címre felterjesztik. Botka Lászlóval hivatalos ügyben beszéltek, s – tőle szokatlanul – afelől érdeklődött a polgármester, hogy milyen programjai lesznek májusban. Így tudta meg a rektor, hogy kitüntetné a város. Mint mondta, megtisztelő számára, hogy a 2009-es Pro Urbe Díj után ismét elismerte őt Szeged – ezúttal a díszpolgári cím adományozásával.– Lányom egy Szegedhez közeli faluban lakik, ahol erős a közösség, és egyszer gyüttmöntnek titulálta magát, amire reagálva finoman felvilágosították, hogy ő sönki, gyüttmönt az ugyanis, aki az adott helyen születik. Ennek analógiájára nem tudom, hogy Szegeden sönki vagyok vagy gyüttmönt, de az tény, hogy felnőtt életem a városhoz és a Szegedi Tudományegyetemhez köt – válaszolta kérdésünkre, hogy a városban eltöltött több évtized után szegedinek tartja-e már magát.Igaz, pályafutása során több mint 7 évet Szegedtől távol töltött, kutatott és vendégprofesszor is volt. Szabó Gábor ugyanis azt vallja: nemzetközi tapasztalat nélkül sokkal szegényebb lett volna a pályafutása, és az egyetemet se tudta volna megfelelőképpen szolgálni. Elmondta, azon nem kellett tépelődnie, hogy hazajöjjön-e Németországból vagy Amerikából: számára magától értetődő, hogy nem tud sehol máshol úgy gyökeret verni, mint itt. Ezenfelül szerinte a magyar kultúra megmaradásába úgy tud a legtöbbet fektetni, ha nyitva van az ajtaja az egyetemi hallgatók előtt, akiknek kérdéseit mindig igyekszik megválaszolni.– Tizenkilenc éves korom óta élek ebben a városban. Az oktatói és kutatói létem első évei mégsem a városhoz kötöttek, hanem egy pár száz négyzetméterhez. Annyit dolgoztam ugyanis, hogy szinte semmit sem láttam Szegedből. Akkor kellett megalapozni azt, hogy a nemzetközi szakmai közvélemény előtt megmutassuk magunkat, s az bizony nem volt ingyen – fogalmazott.Szerencsésnek tartja magát, hogy a sors lehetővé tette számára, hogy az ELI-ALPS létrehozásáért sokat tehetett, s azon néhány ember egyike is volt, aki intenzíven részt vett a TIK tervezésében. Mint mondta, az ember ilyen tevékenysége óhatatlanul más kontextusba helyezi a kapcsolatát a munkahelyével és a várossal egyaránt.Sokat mondogatta, azt szeretné, hogy Szeged olyan legyen, mint Göttingen vagy Heidelberg, s örömmel látja, hogy ez a kijelentése ma már nem tűnik nonszensznek. Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus az ELI-ben az első lézer bekapcsolásakor azt mondta Szegedre és az ELI-re, hogy Európa közepe Közép-Európában. Szabó Gábor rektor reméli, ez ténylegesen valóra is válik.