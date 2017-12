Szakápoló is altathatna másfél év tanulás után: a szakorvosok felháborodtak a mesterképzés elindítása miatt

Molnár Zsolt intézetvezető professzor

Nem mindegy, hogy egy öt évig képzett szakorvos altat, vagy egy másfél év alatt kitanított szakápoló. Fotó: MTI/Balázs Attila

– Sajnos erről tudomásom szerint a szakmával nem egyeztettek. A kompetencialistát az aneszteziológia országos fórumai nem tudják elfogadni, és egyes elemeit nem is támogatják – fogalmazott egy drasztikus egészségügyi módosítással kapcsolatosan Molnár Zsolt, az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének vezető professzora. Altatóorvosok körében nagy felháborodást váltott ki, hogy elindult az aneszteziológiai szakápoló mesterképzés – elsőként éppen Szegeden –, amelynek résztvevői másfél év tanulás után önállóan végezhetnék a műtéti érzéstelenítés, altatás egyes típusait, a gépi lélegeztetést, de jogosítványt kapnak számos más komoly beavatkozásra – például mellkascsövezésre – is.– A tervezet legkritikusabb eleme mindenképpen az önálló aneszteziológiai tevékenység – mondta Molnár professzor. Ezt a jelenlegi szakorvosok 6 évnyi orvosegyetemi képzés után 5 éves szakképzésen tanulják. Nem véletlenül, hiszen a legbanálisabb helyzetekre is reagálhat egy beteg váratlanul.– A beadott gyógyszerek leállíthatják például a légzést, keringésinstabilitást okozhatnak, vagy allergiás reakciót válthatnak ki. Ilyen esetben komplex beavatkozásra van szükség, amely a legtapasztaltabb orvosnak is kihívást jelenthet – magyarázta az intézetvezető.A Szegeden és Pécsett indított képzések célja egyébként az volt, hogy enyhítsenek az orvoshiányon, és kevesebb műtét maradjon el. Amire egyébként szükség is van: Molnár Zsolt szerint ez a helyzet 30 éve nem oldódik meg.– Ez a szakma komoly humán erőforrást igényel. Csak Szegeden például 90 orvos dolgozik, és ez épphogy elég. Naponta 11 ügyeletesünk van, 27 műtőben kell dolgozni és 5 intenzív osztályon ellátni a betegeket. Mindez csak úgy oldható meg, hogy minden kolléga, korra és beosztásra való tekintet nélkül havonta 4-6 alkalommal ügyel, nyáron még ennél is többet.

A sok munka pedig évtizedekig nem járt méltó, és ma sem jár túl nagy anyagi megbecsültséggel: bár Szegeden 2015 nyarán az önként vállalt túlmunka visszamondását követően sikerült az ügyeleti díjakat – a környező vidéki kórházak által fizetett színvonalra – felemeltetni, országosan nem mindenki tudta vagy merte megvívni ezeket a harcokat. A rengeteg munka és óriási felelősség ellenére az altatóorvosoknak jóval alacsonyabb életszínvonal jutott hosszú évtizedekig, mint a paraszolvenciából élő szakembereknek.Néhány nagyobb centrumtól eltekintve tehát sehol nincsenek elegen, csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy szerencsés a helyüket szakápolókkal pótolni. Az újonnan kiképzett egészségügyi dolgozóknak ráadásul a jogi felelősségük sincs tisztázva, így kérdés, ki viseli majd az esetleges szövődmények jogi, etikai következményeit. Ahogyan az is, mi alapján dől el, hogy egy beteget egy, az anesztéziát másfél évig tanult szakápoló vagy egy minimum 5 évig képzett szakorvos altatja majd.– Az intézet segítette a szegedi képzés beindítását, bízván abban, hogy időközben a felmerült anomáliák tisztázódnak. A napokban az oktatás szervezőivel, valamint a képzésben ugyancsak részt vállaló Bács-Kiskun Megyei Kórház képviselőivel ismételten megfogalmaztunk egy levelet az államtitkárságnak – monda el lapunknak Molnár Zsolt. – Ebben az szerepel, hogy amennyiben nem rendeződnek a kompetenciák, a második félévtől már az orvoskollégák nem hajlandók vállalni az oktatást. Úgy tudom egyébként, hogy a kompromisszumkészség az államtitkár úr részéről adott, így remélhetőleg megnyugtatóan rendeződik ez a helyzet.Az ügyben megkerestük a vitatott képzést szervező Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karát is. Héderné Berta Edina dékán azonban annyit kért, hogy a témára januárban térjünk vissza.