Szegedi Európa legjobb motoros rendőre

Tizennégy országból érkeztek idén a legjobb rendőrök a Kulmbachban rendezett Rendőrmotorosok Európa-bajnokságára. Németország egyik legnagyobb motoros találkozójának részeként, április végén rendezik meg minden évben ezt a versenyt, amelyre eddig hazánkból kizárólag a fővárosból delegáltak résztvevőket. Az idei volt az első év, hogy mások is kaptak lehetőséget.– A motoros rendőröknek minden évben van engedélymegújító vizsgájuk. Az ottani eredmények alapján a vezető oktató úgy döntött, hogy rajta és a korábbi évek bajnokain kívül én is részt vehetek az Európa-bajnokságon – mesélte Farkas Attila , aki a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság járőre. Nem véletlenül esett rá a választás: évek óta ő tartja a pályacsúcsokat ezeken a vizsgákon.– Mivel mindenki a saját járművével versenyez, először is el kellett oda motoroznunk – mesélte a szegedi rendőr, aki azt mondja, ha nem lennének ilyen kényelmesek és jól manőverezhetők a magyar rendőrmotorok, nem is bírta volna ezt a hosszú utat. A körülmények azonban így is nehezítették a négyfős csapat dolgát, Linz környékén ugyanis 2 fokban, havas tájon keresztül utaztak.– A program egy hegyi túrával kezdődött, a versenyt délután rendezték – mesélte Farkas Attila, aki szerint a sok ügyességi feladat közül a legnehezebb a lassú szlalom volt. – Ennek a feladatnak az volt a lényege, hogy minél több idő alatt menjünk végig a kijelölt pályán anélkül, hogy letennénk a lábunkat vagy bóját érintenénk. – Amikor a tavalyi bajnok, Szabó Zoltán célba ért, mindenki azt hitte, hogy ennél lassabban már nem lehet megoldani ezt a feladatot. Nekem 4 másodpercet sikerült még rátennem – mosolygott.