Szegedre csábítják a tehetségeket: a határon túlról is érkeztek diákok a Középiskolás Élettudományi Kutatótáborba

Vígh László Széchenyi-díjas biokémikus, a tábor szervezője két kutatótáboros diákkal a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Fotó: Frank Yvette

Legalább kétszeres túljelentkezés volt idén is a Középiskolás Élettudományi Kutatótáborba, amelynek célja abiológia és kémia területén tehetséges diákok Szegedre csábítása. A kéthetes programot június végére, július elejére szervezte meg a Straub Örökség Alapítvány az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, illetve a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével.– Straub F. Brunó biokémikus halála után létrehoztuk emlékére az alapítványt, azzal a célkitűzéssel, hogy az országban és a határokon túl élő tehetséges fiatalokat Szegedre hívjuk, és megteremtsük az utánpótlást a tudományos életben, ezt szolgálja a KÉK- tábor is, amelyet tizenegyedik alkalommal rendezhettünk meg, immár három éve a Richter Gedeon Gyógyszergyár támogatásával – nyilatkozta lapunknak Vígh László Széchenyi-díjas biokémikus, kuratóriumi elnök.A Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és a fővárosból is érkeztek táborozók, akiknek délelőttönként neves egyetemi oktatók, kutatók, akadémikusok, a biotechnológia hazai képviselői tartottak előadást, délutánonként pedig laborgyakorlatokon vettek részt.– Monorról érkeztünk a barátommal a táborba, az iskolánkból csak ketten nyertünk felvételt a harminc táborozó közé. Különösen előnyös számunkra a program, hiszen visszajelzést kapunk arról, hogy a meglévő tudásunk elegendő-e a továbbtanuláshoz, megismerjük Szegedet, és értékes tudással gazdagodunk. Délelőtt elméletet hallottunk, délután pedig a gyakorlatban is kipróbálhattuk a tanultakat. Nagyon tetszik ez a módszer, így még több ismeret megragad – részletezte Ferenczi László, aki az SZTE Általános Orvostudományi Karán képzeli el jövőjét.