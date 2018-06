Szépek a fűzfák, de eltakarják a napot - Fogas kérdés, mi történt a Holt-Marossal

Az kiderült, hogy a víz oldottoxigén-szintje kritikus szint alá csökkent egy hete az újszegedi Holt-Maros kettes szakaszán. Ennek okát azonban még nem sikerült kideríteni. A Szegedi Vízmű Zrt. akkreditált laboratóriuma tovább vizsgálja a mintákat – tudtuk meg Kemény Andrástól, az érintett szakaszt is kezelő Herman Ottó Horgászegyesület elnökétől. A területre bevezetett horgászati tilalmat fönntartják, például azért, mert nem lehet tudni, hogy az etetéssel bekerülő szerves anyagok milyen hatással lennének a vízre. – Az megállapítható, hogy két napig tartott a pusztulás, szombaton és vasárnap, az időközben elkezdődött vízpótlás nyomán az állomány többi része megmaradt. Hétfőn kiszedtük az elhullott halakat, azóta is figyeljük a szakaszt – mondta Kemény András.



A jelenség azért is volt mellbevágó, mert utoljára tíz éve, egy bakteriális fertőzés végzett a Holt-Maroson 80 kilónyi ezüstkárásszal, azóta ilyen probléma nemigen volt. Az előző télen, amikor helyenként 35 centis jégpáncélon kellett lékeket vágni, hogy a levegőztetés megoldott legyen, nem volt pusztulás. Idén áprilisban voltak nagyobb elhullott példányok. Azt nem lehet tudni, hogy az akkori és a mostani veszteség között van kapcsolat. – Az biztosan nem tett jót, hogy májusban 22 fokos volt a víz, ilyen értéket általában egy hónappal később lehet mérni. És feltételezzük, hogy a „festői" környezet is közrejátszik. Az érintett szakasz melletti erdő, a vízre ráhajló füzek nagyon szépek, de elfogják a napsütést a víztükörtől. Azok a szervezetek, amelyek oxigént termelnek, ilyen körülmények között nem érzik jól magukat. A sok, vízbe hullott falevél se használ.



Az egyesület – miután megszületik a víz vizsgálatának részletes eredménye – a szegedi önkormányzathoz fordul, olyan javaslattal, amelynek végrehajtása hosszú távra megoldhatja ezt a problémát. Valószínűleg a növényzet ritkítására, a felhalmozódott iszaprétegre is vonatkozik majd a terv.