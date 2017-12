Szolgáltatóváltás hamis szerződéssel: bűnbe akarta vinni az ügynök Mónikáékat

Benus Mónika és édesanyja másodszor már nem engedte be a férfit. Hívták a rendőröket. Fotók: Kuklis István

Furcsa és nem biztos, hogy törvényes módját választotta az Invitel egyik ügynöke annak, hogy új előfizetést köthessen egy szegvári nővel és édesanyjával.

Hamis albérleti szerződést ajánlott

Gaztenger borítja az ingatlant, ahová albérlőnek jelentette volna be Mónikát és édesanyját az ügynök.

Benus Mónika a Délmagyarországnak elmondta, hogy december 5-én este csengettek be hozzájuk. A 35 év körüli férfi már az első körben is hazudhatott, mert azt mondta, hogy valamelyik tévétársaságtól érkezett. Mónika édesanyja ekkor beengedte a férfit, aki végül elmondta, hogy nem is a tévétől jött, hanem az Inviteltől. Azonnal rátért a lényegre. Megkérdezte, hogy jelenleg ki szolgáltatja a telefont, a tévét és a netet a családnak, és hogy mennyit fizetnek ezekért. A két nő elmondta, hogy a T-csoportnál vannak, és majdnem 14 ezer forintot fizetnek havonta.Az ügynök ekkor azt ajánlotta, hogy ha beleegyeznek, ír egy hamis albérleti szerződést egy olyan címre, ahol a T-csoport nem szolgáltat. (Ez azért fontos, mert így kötbér nélkül felmondhatták volna a mostani szerződést, és köthettek volna egy újabbat, nyilván olcsóbban, a leleményes férfival.)

Hívta a rendőröket

Benus Mónika és édesanyja másodszor már nem engedte be a férfit. Hívták a rendőröket. Fotók: Kuklis István

Benus Mónika azt mondta lapunknak, hogy először nem gondolta át, és belement a dologba. Megadta az adatait, egy papírra írta, amit a férfi zsebre is tett. Még akkor, onnan felhívatta a nővel a T-Home ügyfélszolgálatát azzal, hogy a család két hét múlva elköltözik Szegedre, a Menta utcába, de mivel ott nincs T-Home, kötbér sincs. A T-nél elmondták, hogy rendben van, sajnálják, de azért kell nekik egy kézzel írott nyilatkozat, meg biztos, ami biztos, egy e-mail is a lemondásról. Közben bejelentkeztek az Invitelhez is, sőt a férfi arra is rábeszélte Benus Mónikáékat, hogy megírja a nyilatkozatokat helyettük, intézi a szerződés lemondását és a hamis albérleti szerződést is, és abban maradtak, hogy másnap újra jön, már a kész papírokkal.– Egész éjjel nem aludtam, tudtam, hogy bűncselekményre akartak rávenni – mondta a nő, aki másnap reggel felhívta a T-csoportot, és elmondta az ügyfélszolgálatosnak, hogy eszük ágában sincs elköltözni. Ezután az Invitelnél is tett egy kört, és az ottani ügyfélszolgálaton is elmondta, hogy mi történt. Az Invitelnél egyébként elismerték, hogy náluk dolgozik az üzletkötő, és megígérték a nőnek, hogy utánajárnak a történteknek, és rövidesen keresik. (Ez csak a napokban történt meg, amikor a cikk szerzője hivatalosan is megkereste az Invitelt azzal, hogy tudják-e, mi folyik a cégnél.)Az utóbbi telefonbeszélgetésekről az ügynök természetesen nem tudott, ezért másnap, december 6-án visszatért a szegvári házhoz. Persze nem engedték be, mire ütni kezdte az ajtót és az ablakot, és folyamatosan telefonon hívta Benus Mónikát. Az asszony azonban értesítette a rendőröket, de – szerinte – amikor az ügynök meglátta a rendőröket, elment a helyszínről.

Megdöbbent a szolgáltató

Miután lapunk munkatársai eljöttek a szegvári háztól, elmentek a szegedi Menta utcai címre, ahova a hamis bérleti szerződés szólt volna. Ott azonban csak egy üres telket találtak, ráadásul az egyik szomszéd elmondta, hogy fogalma sincs arról, kié a telek, az biztos, hogy a gazt már évek óta nem vágja le senki.Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit szól mindehhez az Invitel. Azt kérték, hogy válaszukat szó szerint idézzük. „Társaságunk megdöbbenéssel értesült olvasójuk panaszáról, amellyel közvetlenül a Délmagyarországot kereste meg. Az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indítottunk, mivel az ilyen típusú tisztességtelen magatartás, illetve viselkedés teljes mértékben ellentétes az Invitel márkaértékeivel és etikai kódexében foglaltakkal. Az eljárás befejezéséig viszonteladó partnerünk alkalmazottjának értékesítési engedélyét felfüggesztettük, társaságunk nevében jelenleg semmilyen tevékenységet nem végezhet. Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban vétett az előírásokkal szemben, azonnali hatállyal véglegesen megszüntetjük vele az együttműködést. Vállalatunknál eddig nem volt tudomásunk ilyen jellegű tevékenységről, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a későbbiekben se fordulhasson elő hasonló eset."