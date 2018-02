Szomorú nap virradt a disznókra Kisteleken, de a böllérek vidámak voltak - galéria

A baráti társaságok öt disznót vágtak le és dolgoztak fel. Ott jártunkkor épp sült a friss hagymás vér és a szalonna. Mint megtudtuk - a szabályoknak megfelelően - az állatokat elkábítottá , majd nyakon szúrtá . Ám kiderült, az sem mindegy hogyan, hiszen szúróversenyt is rendeztek. A özönség szavazata alapján Nagy József végzett legkíméletesebben a özel 200 kilogrammos sertéssel. A böllértől megtudtuk, bár nem dolgozik a szakmájában, novembertől márciusig gyakorolja azt, hisz minden tvégén hívjá disznóvágásokra. A rutinos szakember Pigniczki Csaba baráti örének tagja, ő özel harmincan érkeztek az eseményre. Először indultak, ám annál lelkesebbek voltak, Csaba lánya a tízéves Dóri társaival együtt segédkezett, ő a tepertőnek valót daraboltá össze.A pörzsölés és tisztítás szorgos kezek daraboltá a konyhakész húst és észültek az ételek ebédre, majd az esti vacsorára. A hagyományos húsleves és sertéspörkölt mellett volt, aki töltött áposztát észített a friss darált húsból, ráadásul bográcsban. Így tett Takó Sándor is, a Kisteleki Kertész és Kertészbarát ör elnö .- Kezdetek óta részt veszünk az eseményen, most egy 180 kilos disznót vágtunk le – mesélte Sándor.Az elkészült ételeket este a farsangi disznótoros versenyen díjazzá is majd. Ám az érdeklődö addig sem maradnak éhen, hiszen látványkonyha, óstoló és cigányzenekar várja őket egész nap Kisteleken. Ivo Hrovatic a horvátországi Splitből érkezett, és ottjártunkkor pont a sült vért ízlelte meg, mint elmondta tetszenek neki a tradicionális ételek.Az esti bál sztárvendége egyébként Luigi lesz.