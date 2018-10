Sztárszínészek, esendő apák

Az amerikai színész, Ashton Kutcher így mesélt az apaságról: „Egyik reggel azt hittem, király vagyok, mert felkeltem korán, és elrendeztem a gyerekeket, hogy Mila (Mila Kunis, színésznő – a szerk.) tovább tudjon aludni.



Amikor felkelt, ingerülten megkérdezte: És akkor most eljátszod, hogy fáradt vagy? Én mindennap megcsinálom ezt." Ryan Reynolds színész (kis képünkön feleségével) mindig a vicces oldaláról próbálja megfogni a dolgot. „Apának lenni a leghatalmasabb élmény a földön. Persze leszámítva azokat a csodálatos éveket, amikor még nem voltak gyerekeim" – írta egy Twitter-üzenetben.



Felesége, Blake Lively színésznő így nyilatkozott a kicsit sem ritka üzeneteiről. „Ezeket a tweeteket mindig azért csinálja, hogy engem megnevettessen. És annyira imádom ezért! Nem akarok félreérthető lenni, az esetek nagy többségében imádom, de ezekért különösképpen!"



David Beckham egy interjúban arról beszélt, hogy az édesapja és az édesanyja mindig arra nevelte, hogy mennyire fontos a lánytestvér, az anyuka és a nagymamák tisztelete. „Az, hogy egy 6 éves kislány édesapja is vagyok, még fontosabbá teszi számomra ezt a kérdést.



És mindig is az életem egyik nagyon meghatározó kérdése lesz. A nap végén arra gondolok, hogy van egy lenyűgöző édesanyám, egy lenyűgöző nagymamám, lánytestvéreim, egy csodálatos lányom, és azt akarom, hogy a fiaim és a többi ember körülöttük hozzájuk méltó módon tisztelje őket" – magyarázta.