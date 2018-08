Táblákkal a balesetek ellen: a Szentháromság utcába is várják az útépítőket

A táblákkal leginkább az autósok figyelmét szeretnék felhívni a kátyús úttestre. Fotó: Karnok Csaba

Megkérdeztük Makrai Lászlót, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, mivel az útszakasz már jelentősen megrongálódott, a most kihelyezett táblákkal leginkább az autósok figyelmét szeretnék felhívni. – A baleset-megelőzést szolgálják a táblák. Bízunk benne, hogy így elkerülhető a baj, kevesebb lesz a baleset.Természetesen a város több pontján zajlik kátyúzás, reményeink szerint hamarosan ebbe az utcába is megérkezik a megbízott kivitelező – tájékoztatott a cégvezető. Hozzátette, az úttest gondozása mellett a zöldterület ápolására is kiemelt figyelmet fordítanak: októberig több zöldítést is elvégeznek a Bécsi körúttól egészen a Mátyás térig, érintve a Szentháromság utcát is.