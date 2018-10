Tárlatvezetés, könyvbemutató és színház a REÖK-ben

A XX. századi magyar festészet gyöngyszemei sorakoznak jelenleg a Reök-palota falain, önkéntesek pedig ingyenes tárlatvezetést tartanak az alkotások között. Ezek azonban rendhagyó alkalmak, ugyanis a résztvevők aktív befogadókká válhatnak majd. A tárlatvezetéseket október 23-án, 24-én, 26-án, 27-én, 30-án, 31-én és november 3-án, 4-én tartják. 24-én József Attila műveinek és egyéb szépirodalmi szövegek felhasználásával készült darabot láthatunk Mácsai Endre és Gerendás Beáta előadásában. Mivel ennek címe Szabad Ötletek Után Szabadon, az alkotók a költő asszociatív szövegét is felhasználva rendezték az előadást. A darab őszinte kitárulkozás, vallomás. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Másnap, 25-én nyílt napot tartanak, az SZTE diákjainak pedig ingyenes tárlatvezetést biztosítanak angolul és magyarul is. Mindkét programra a gyakornok@szegediszabadteri.hu e-mail-címen lehet jelentkezni.



Október 25-én Havas Judit könyvét mutatják be. A Csodaváró hangszer című kötetben több évtizedes előadóművészi-oktatói tapasztalatait fedi fel a szerző. A kötet három részre oszlik. Havas Judit beavatja az olvasót a hangterápia, a beszédművészet és a magyar nyelv külföldi oktatása műhelytitkainak rejtelmeibe. 27-én már Csúri-Magosi Rita várja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt palotasétára. A látogatók megismerkedhetnek az épület történetével, építészeti sajátosságaival, valamint 111 éve őrzött titkaival.



November 7-én Arany János és Petőfi Sándor barátságán keresztül nyerhetnek bepillantást az érdeklődők az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeibe. A Szabadságharc című színházi előadásban Aranyt és mindenki mást Kálló Béla, míg Petőfit Tóth Péter Lóránt alakítja. 8-án ismét egy könyvbemutatóval várnak. Datki Zsolt Székely Marshal című műve lesz terítéken. A regény cselekménye önmagában fikció, de a végén fény derül egy titokzatos legendára.