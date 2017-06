Temesi Ferenc nyitja a szegedi könyvhetet

Andóczi-Balogh Éva, a önyvtár munkatársa szemezgetett a programokból. A húzónevek özül kiemelte a Kossuth-díjas Tolnai Ottó, valamint Darvasi László, Tóth Krisztina, Erdős Virág, Grecsó Krisztián, Szilasi László, ZalánTibor (mindnyájan József Attila-díjasok) szereplését.



Kapcsolódó filmvetítésen láthatja újra a özönség Enyedi Ildikó Lélektől lélekig című alkotását. A férfi főszereplőt, Morcsányi Gézát, aki hosszú évekig a Magvető Kiadó igazgatója volt, szintén beszélgetésre várjá .



Idén is koronáznak önyvkirályt; a ceremónián Benedek Elek unokája, László mesél a gyerekeknek.

Szeged friss Pro Urbe-díjasa, a Kossuth-díjas Temesi Ferenc író nyitja meg a -án ütörtö ön 16 órakor kezdődő önyvhetet a Dugonics téren. A több mint 110 programot idén tizedszerre is a Somogyi- önyvtár koordinálja. Palánkainé Sebő Zsuzsanna, a városi özgyűjtemény igazgatója a ütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, fiatal felnőtteket is igyekeznek bevonni az olvasásba új műfajok bemutatásával. Ilyen a slam poetry vagy a hatszavas öltemények, amikkel a Facebookon lehet pályázni. Az utóbbi hazai megteremtője, Varjú Tamás is a rendezvénysorozat vendége lesz.Idén is díjazzá az Év önyvét, és tíz ötet kap támogatást az önkormányzat 2 millió forintos pályázatán - jelentette be Kardos János, a művelődési osztály vezetője.A Délmagyarország szakácskönyveivel ismerkedhetnek a betűbarátok -én szombaton 10 és 19 óra özött a vendégsátorban. A önyvheti programok számtalan helyszíne, szerzője és beszélgetőtársa már elérhető a rendezvénysorozat honlapján: konyvhetszeged.sk-szeged.hu