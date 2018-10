Titói nosztalgia az 5-ös mentén: Original Restaurant Yugoslavia néven nyílt étterem az egykori csárdában

A régi 5-ös út határ felé vezető részén, nem messze a röszkei elágazástól étterem nyílt az egykori Széll csárdában, amely fénykorában meleg étellel is ellátta az utazókat, később csak a kocsmarésze működött, majd az is bezárt. A dél-szerbiai Stubicából származó üzletember, akinek Szerbiában és Budapesten is vannak vállalkozásai, véletlenül, útközben figyelt fel az eladó ingatlanra. Cirkovic Zoran azt mondta, ez az első vendéglátóhely, amelyet nyit, eddig más jellegű vállalkozásokat vezetett.– Megtetszett a környék, de nem tagadom, lecsaptam a lehetőségre, mert ugródeszkának szeretném használni. Ha bejön, Budapesten is terjeszkednék – mondta asszisztense, a horgosi Markovics Diana tolmácsolásában a szerb üzletember.Zoran ugyanis szerződést kötött a belgrádi székhelyű Lasta autóbusz-társasággal, amelynek nemzetközi, Európába tartó buszai itt állnak majd meg. Mint az ügyvezető-tulajdonos elmondta, közel az autópálya-lehajtó, a körforgalomban kényelmesen meg tudnak fordulni a buszok, az ingatlan hátsó udvara pedig akkora, hogy ott parkolni is tudnak a járművek.Arra a kérdésünkre, hogy miért az Original Restaurant Yugoslavia nevet választotta, azt mondta, Josip Broz Tito jugoszláv forradalmár és államfő korszakára sokan a magyarországi kádári időkhöz hasonló nosztalgiával tekintenek vissza. Az étterem már egy ideje nyitva van, de ez még csak tesztidőszak. A hagyományos, faszénen sült grillételek mellett magyaros fogások és desszertek is szerepelnek az étlapon.A vállalkozó a legtöbbet a konyha és a terasz felújítására költötte. Ez utóbbi olyan jól sikerült, hogy akár Szeged belvárosában is megállná a helyét. Tolmácsunk, Diana elmondta, többen megálltak már náluk csak azért, hogy megkérdezzék, ki készítette a teraszt. Diana elárulta, mivel Magyarországon nehéz jó mestert találni, szinte minden munkás Horgosról érkezett, a séf és a személyzet egy része is szerb.