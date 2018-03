Több év is lehet a különbség attól függően, melyik kórházban műtik meg a beteget - Csökkennek a várólisták

Operálnak a szegedi szemklinikán – szürkehályog-műtétre már csak 46 napot kell itt várni.

Hat év alatt országosan felére csökkentek a műtéti várólisták. Most, 2018 márciusában 27 ezer 800-an várnak valamilyen beavatkozásra, ami 61 százalékos csökkenés a 2012-ben regisztrált 70 ezer beteghez képest. Az egyik legnagyobb előrelépés a szürkehályog- és a csípőprotézis-műtétek esetében történt: országos átlagban előbbi várólista 71, utóbbi 57 százalékkal rövidült 2013 végéhez képest. A rendszer 2012-es bevezetése óta a várakozási idő tekintetében a leglátványosabb csökkenés a térdprotézisműtétek esetében volt: 65 százalékkal lett kevesebb.Az akkori 906 nap helyett a mostani adatok szerint legfeljebb 320 napot kellett várni.Megnéztük a Csongrád megyei várólistákat is, összehasonlítva a 2016-os állapotokkal. A nyilvánosan elérhető adatbázis alapján nálunk is jelentős a csökkenés. Térdprotézist például Szegeden harmadannyi idő alatt kapnak most a betegek ortopédiai és traumatológiai ellátásban egyaránt, Szentesen pedig megfeleződött a várakozási idő. A szürkehályog-műtétek előjegyzési ideje Makón szintén harmadára esett vissza, Szegeden lényegében nem változott, Hódmezővásárhelyen viszont nőtt.

A diagnosztikus szívkatéterezés várólistája is csökken, igaz, alig észrevehető mértékben. Az átlagos várakozási idő 2015-ben 66, 2016-ban 57 nap volt, jelenleg 55. A gerincstabilizáló operációkra viszont míg tavaly átlagosan 17 napot kellett várni Szegeden, most csupán 13-at. Hasonlóan rövidek jelenleg a nőgyógyászati műtétek várólistái is: Hódmezővásárhelyen és Makón 1-1, Szegeden 9 nap az átlagos várólista hossza.

Ezek a számok országos viszonylatban is jónak számítanak. Térdprotézisre például az átlagos várakozási idő az ország valamennyi ellátóhelyét átlagul véve 322 nap. Ebben szerepel például a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház is, ahol erre a beavatkozásra az ortopédián 2020 január közepére jegyzik elő a beteget, aki előtt éppen 641-en várakoznak. Gerincstabilizáló műtétekre pedig 303 nap az átlagos előjegyzési hossz az országban. Pécsett például ez utóbbi beavatkozásra a legutóbbi beteget 2019 májusára jegyezték elő, míg ha valaki a szegedi klinikára jön, alig két hetet vár. És bár tény, hogy Hódmezővásárhelyen most többet kell várni szürkehályog-műtétre, mint két éve, és közel háromszor annyit, mint Szegeden, de lehetne sokkal rosszabb is: Gyöngyösön például a legutóbbi előjegyzést 345 napra adták ugyanerre a beavatkozásra.