Több mint egy tucat embert vert át a férfi: 2 évet kapott Szolnokon a szegedi csaló

Chovanecz Kata Ragány Zoltán ügyvéddel egyezteti a következő lépéseket. Fotó: Kuklis István

Jogerősen két év két hónap börtönbüntetésre ítélte a szolnoki törvényszék P. Tamást tegnap délelőtt. A szegedi férfi még 2012-ben kért kölcsön egy ismerősétől 4,5 millió forintot traktorvásárlásra, ám a járművet nem vette meg, és a pénzből is csupán 300 ezer forintot adott vissza a sértettnek. Ezért a csalásért 1 év 2 hónapot kapott, korábbi felfüggesztett börtönbüntetésével együtt azonban több mint 2 évre rács mögé került.P. Tamás az a férfi, aki ellen immár közel egy éve egy szegedi kétgyermekes, egyedülálló édesanya indított médiahadjáratot. Tőle több mint két és fél millió forintot csalt ki, és a nő úgy döntött, nem hagyja annyiban a dolgot. Miután megtudta, hogy másokat is átvert már a férfi, elkezdte felkutatni a további sértetteket, és ehhez a média segítségét is kérte. Chovanecz Kata történetét tavaly áprilisban mi is bemutattuk . A nő – bár egyelőre nem az ő ügyét tárgyalták, hiszen az még mindig csak nyomozati szakban van – tegnap ott volt az ítélethirdetésen.

– Biztos vagyok benne, hogy ha nem fogom össze a sértetteket, és nem koordinálom a feljelentéseket, amelyekből már közel tucatnyi van, illetve nincs ilyen nagy hírverés körülöttünk, P. Tamás még mindig szabadlábon lenne. Hiszen 20 évig élt mások átveréséből, büntetett előéletű volt, mégsem csukták le még két felfüggesztett börtönbüntetés után sem. A nyári előzetes letartóztatásához is az kellett, hogy egy albérletet teljes egészében kipakoljon, még a beépített bútorokat is ellopja belőle – mesélte.A szegedi édesanya úgy fogalmazott, társadalmi kötelességének érzi a mai napig, hogy küzdjön a csaló férfi ellen, hiszen az bármikor bárkit átverhet. – Ráadásul sokan szégyellik, hogy hiszékenyek voltak, és nem jelentik fel. A sértettek élete viszont egy-egy ilyen ügy után tönkremegy, miközben az, aki átverte őket, gondtalanul élheti mindennapjait. Ezt nem érzem fairnek, ezért kijárom, hogy kapja meg minden egyes ügyéért a méltó büntetését – jelentette ki a szegedi nő.