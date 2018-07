Tóbiás Klára műveiből nyílik kiállítás - Árpád-házi szentek szobrai a dómban

Tóbiás Klára szobrász- és tűzzománcművész szegedi műtermében. Fotó: Frank Yvette

A szegedi szobrászművész, Tóbiás Klára két éve tervezi már kiállítását a Dóm Látogatóközpontban. Ez idáig komoly betegsége miatt nem került erre sor, a művésznő novemberben kezdett újra dolgozni, és három új gipszszobrot is alkotott. – Nem egy átlagos tárlatot terveztem, a legfontosabb szempont az volt, hogy a fogadalmi templomhoz illő legyen. Keresztény szakrális témákkal készültem, egy az Árpád-házi szenteket megformázó alkotássorozattal – magyarázta műtermében, Szent Mihály szobra mellett.A kiállítás középpontjában Szent Margit áll majd, hozzá kapcsolódnak az Árpád-házi szentek – például István és László – tűzzománcképeken. Munkájában sokat segített lánya, Garzó Gabriella, aki ottjártunkkor épp Szentendrére tartott egy Szent Margit-oltárképért, amelyet még tavaly készített édesanyja, ám máshonnan is érkeznek korábbi művek.– Általában megrendelésre dolgozom, így például Szent János szobráról már meg is feledkeztem. Ez 33 éve készült, a mórahalmi templomból kértük kölcsön, mert illik a kompozícióba – mesélte az alkotó. Mindezek harmonizálnak azokkal a tűzzománcokkal, amelyeket eddig még nem mutatott be a nagyközönségnek.Az Árpád-házi szentek a művész szerint benne vannak az emberek tudatában, és várják a megfogalmazást. – Magyarország a legtöbb szentet adta királyok vonatkozásában a világnak, és nem foglalkozunk velük. Önzetlenségük, keresztény lelkületük – szegények, betegek segítése – miatt fontos, hogy időnként emlékezzünk rájuk, és felfedezzük magunk számára őket – tette hozzá az alkotó.A Szegedi Dóm Látogatóközpontjában, a Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezésében, pénteken 17 órakor nyíló tárlatot Hóvári János történész nyitja meg. Az új szobrok gazdára várnak, addig is a nyár folyamán megtekinthetők a Dóm Látogatóközpontban.