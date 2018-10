Trágyázás, szántás, vetés Ópusztaszeren - folytatódnak a tematikus napok az Emlékparkban

A szervezők hagyományos, paraszti világot idéző táncházzal is várják az érdeklődőket. Kiemelik, a rendezvény napján a nyári nyitva tartásnak megfelelő belépőjegy árak érvényesek. A pénztárak 09:00-kor nyitnak, az egész napos programok 10:00 órától látogathatóak. Első Feszty-körkép és mozi időpont: 10:30. Utolsó mozi időpont: 13:30, utolsó Feszty-körkép időpont: 15:30. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen a napon a pénztárak, az ajándékboltok, a kávézó és a mozi 14:00-kor zárnak! Az Emlékpark 16:00-kor zár.



Programok

2018. október 26., péntek

10:30-13:30 Magyarország történelme 3D-ben (filmvetítés) – Látogatóközpont/Vetítőterem

12:00-től Az őszi talaj előkészítéssel, trágyázással kapcsolatos lovas tevékenységek bemutatása (szántás, vetés, boronálás) – Skanzen/Szentesi tanya mögötti gabonaföld



Egész nap:

Skanzen:

Hagyományos, paraszti világot idéző táncház, Nagy Róbert táncmesterrel, az Üllési Fonó Néptáncegyüttes táncosaival valamint a POR zenekarral – Olvasókör

Kemencében sütés – Olvasókör



Puszta Háza:

„Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány ásványkiállítása"

Természetfotó kiállítás, válogatás Daróczi Csaba, az év természetfotósa alkotásaiból



Nomád Park:

Íjásztatás



Látogatóközpont:

Orgoványi Anikó festőművész, költő „Himnusz" c. festménysorozat kiállítása – Aula

„A pálinkafőzés múltja és jelene" c. kiállítás – Hungarikum tárház



Rotunda:

Legyen Ön Árpád vezér! – „Multimédiás játszótér"

Készítse el saját birtokadományozó/köszöntő/házassági oklevelét! – „Multimédiás játszótér"

Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét! – „Ilyet nem látott a Kárpát…"

Álljon Ön is végvári katonának! – „Vár állott, most kőhalom"

A legkisebb a legnagyobb? – „Kincsek a földből"

„Honfoglaló eleink", Boldog Zoltán régész-grafikusművész kiállítása – Rotunda 3. emelete