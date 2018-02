Trócsányi László igazságügy-miniszter lett a megye díszpolgára

Trócsányi László. Fotó: Török János

Vajon igaz-e, hogy a csődhelyzetbe került csanádpalotai önkormányzat működésre használta a megnyert TOP-pályázatokra előlegként kapott összeget? Tesz-e feljelentést emiatt a megyei önkormányzat? – kérdezte Kiss Attila (Jobbik) napirend előtt a megyei közgyűlés pénteki ülésén.Kiss egy palotai lakossági fórumon hallotta az információt, a polgármester szájából. Kakas Béla elnök válasza szerint ez félreértés lehetett. A megyei önkormányzat a kincstárral közösen meggyőződött arról, hogy az előleget Csanádpalotán külön számlán tartják, a pénz megvan. Dudás Zoltán (Jobbik) szerint „demokráciadeficit", ha a Szeged–Ópusztaszer kerékpárút nyomvonala mellett élők már nem szólhatnak bele abba, hol húzódjon az út. Kovács Beáta alelnök szerint épp most tart ott a tervezés, hogy meg lehet kérdezni az embereket, fel sem merült, hogy ezt elmulasszák. Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) azt kifogásolta, hogy a megyei önkormányzat honlapjának tetején péntek délelőtt olvasható hír a Fidesz színeiben induló országgyűlésiképviselő-jelöltekről szól. „Vagy az összes jelölt legyen ott, vagy egy se" – kérte a szentesi jobbikos. Észrevételét figyelembe veszik – hangzott el.A megyei önkormányzat idei költségvetése 671 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel készült el. Kakas Béla elnök előterjesztése alapján a közgyűlés vita nélkül alkotta meg a költségvetési rendeletet, 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással. Az ellenzékiek ezen az ülésen többségben voltak, ám a teljes Jobbik-frakció igennel voksolt, és az MSZP-ből is kapott két igen szavazatot a büdzsé.

Zárt ülésen dőlt el, hogy a február 15-én közös megegyezéssel távozó Weszely Tamás utódjaként Pálfi Tímea lesz az ügyvezetője a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-nek (2018. február 6.:). A megyei önkormányzat tulajdonában álló cég a megye kistelepüléseinek pályázati ügyeit intézi. Kakas Béla elnök a váltásról lapunk kérdésére azt mondta, az új vezető is letette már névjegyét a szakmában, a regionális fejlesztési ügynökség végelszámolójaként és a nonprofit kft.-nél, ahol eddig is dolgozott. A cég életében most könnyebb időszak következik.Trócsányi László igazságügy-minisztert, egyetemi tanárt választotta Csongrád Megye Díszpolgárává a közgyűlés. A Csongrád Megyéért Díjat Török György, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Duna-R Kft. és a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség kapja. Csongrád Megye Sportjáért és Ifjúságáért Díjjal ismerik el Bartók Csaba kézilabdázó, Bán Sándor úszóedző és Lantos Ferenc egyetemi docens tevékenységét. Csongrád Megye Sajtódíját Pintér M. Lajos újságíró kapja. Ezeket a kitüntetéseket a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a megye rendezvényén, a Nemzeti Esten fogják átadni.