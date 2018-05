Túl vannak az első napon az érettségizők - mutatjuk, mit mondtak a szegedi diákok!

Szerencsemanó és kabalatoll

– Olyan ötös lesz, mint a ház – lelkendezett az írásbeli befejezése után Szigeti Levente. – Könnyű volt, a szövegalkotásban négy oldalt írtam. A próbaérettségi nem sikerült ilyen jól.

A szöveget értették, csak a kérdést nem

– A könyvismertető jól értelmezhető volt, csak éppen néhány kérdés nem. Elég érdekesen voltak megfogalmazva

Értékelték magukat

– Én középszintű érettségit írtam. Nekem az első részre szánt 90 perc rövid volt, de a második részben az összehasonlító elemzés szerintem jól sikerült – értékelte munkáját Vass Bianka, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium végzős diákja. A lányról és barátjáról a ballagásra, majd az érettségire készülve több alkalommal írtunk lapunkban, most azt kérdeztük tőlük, hogyan sikerült a magyarérettségijük. Barátja, Szalai Róbert, a Deák Ferenc Gimnázium végzőse emelt színtű vizsgát írt. – A szövegértést kicsit nehéznek éreztem, bízom benne, hogy a versfelismerés és az érvelés jól sikerült – mondta.

– Nem izgulunk, ilyenkor már minek? Jól felkészültünk, és a magyar nem is szokott nehéz lenni – mondták hétfőn reggel fél 8 után nem sokkal a piarista gimnázium végzősei. () Idén velük kezdtük el az érettségi időszakot, őket látogattuk meg, hogy megtudjuk, hogyan telnek életük első igazi, komoly megmérettetése előtt az utolsó percek. De csak egyetlen embert láttunk aggódni: osztályfőnök-magyartanárukat. – Én izgulok, hiszen most engem is vizsgáztatnak – ismerte el Zsova Tamás, aki folyamatosan a fiatalok mellett volt, biztatta őket az utolsó pillanatokig.A diákok egy csoportban beszélgettek az igazgatói iroda előtt, vizsga előtt negyed órával engedték be őket a tantermekbe. A legtöbb padon csak csokoládét és üdítőt láttunk, egy-két fiatal azért a reggelijét is bepakolta, hátha menet közben éhezik meg. – Én hoztam egy szerencsemanót is – mesélte Zádori Zita. Kőműves Martin pedig úgy döntött, a ballagó tarisznyába kapott toll lesz a kabalája: azzal írja meg az összes érettségi dolgozatot.A felügyelő tanárok a lapok kiosztása előtt ismertették a szabályokat: nemhogy a helyesírási szótárt, de még egy tollat vagy zsebkendőt sem lehet átadni a másiknak, minden esetben a tanáron keresztül lehet csak ilyen ügyleteket intézni. – És minden üresen hagyott feladatot át kell húzni, de nálatok ilyen úgysem lesz – tette hozzá az egyik teremben a tanárnő.A piaristáknál az írásbeli megkezdése előtt minden osztályteremben imádkoztak is – ez itt hagyomány. Ezt követően kezdődött meg a vizsga. A középszintű feladatsor első része szövegértelmezéssel indult: a barátság szociológiájáról szóló könyvismertető cikkre vonatkozó kérdéseket kellett megválaszolni.Ezt követően érvelniük kellett olyan nemzetközi trendekhez kapcsolódó ünnepekről, mint a Valentin-nap vagy a halloween, vagy a helyi önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk, amelyben olyan leromlott állapotú épületeket és hiányzó intézményeket neveznek meg, amelyeket fejleszteni vagy építeni kellene. A második részben vagy egy Balázs Béla-mesét kellett értelmezni, vagy egy József Attila- és egy Szabó Lőrinc-verset összehasonlítaniuk.Osztálytársai hasonlóan nyilatkoztak, és többen már egy órával korábban befejezték a dolgozatot, mint amennyi idő lett volna rá. – Gondolkodtam, hogy ülök még bent, mert állítólag azt is figyelembe vehetik, hogy meddig dolgoztunk, de rájöttem, hogy felesleges. Főleg, hogy holnap matekot írunk – mondta Mikuska Tamás. Ő is és minden más diák is, akit megkérdeztünk, a meseelemzést választotta. – A próbaérettségin az összehasonlító elemzésem 85 százalékos lett, tehát megy az a műfaj, de ez a másik feladat most könnyebbnek tűnt.Az érettségi feladatsor első felével is elégedettek voltak a diákok, bár mint mondták, a szövegértéssel voltak bajok.– mesélte Ördög Pongrác. – Nekem néhány egypontos feladattal gyűlt meg a bajom. Azokat először ki is hagytam, de aztán láttam, hogy bőven maradt időm, így végül megoldottam mindet – ezt Zádori Zita mesélte, aki még így is 11 órakor már az aulában várta osztálytársait. Úgy tűnik tehát, hogy manója valóban szerencsét hozott neki.Az emelt szintű magyarérettségi egy antológiával kapcsolatos szövegértési feladattal kezdődött, majd volt versfelismerés, verselési fajták és verslábak meghatározása, mondat- és szóelemzés, illetve esszéként egy Ady-verset kellett elemezni, illetve érvelő szöveget alkotni abban a témakörben, hogy a színházi előadásokban elfogadhatók-e a vulgáris szavak. Kedden matematikával folytatják az érettségizők, szerdán pedig történelemből írnak. Csütörtökön angolból, pénteken németből adnak majd számot tudásukról.