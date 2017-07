Türelem a hosszú házasság titka: 65 éve él együtt Kató néni és Pista bácsi

Elsőként építkeztek a ruzsai Petőfi utcában a hatvanas években. Azóta is itt laknak. Fotó: DM

65 esztendeje, 1952-ben mondta ki a boldogító igent egymásnak Ábrahám-Furus István és Boros Katalin. A fiatalok a tanyavilágban éltek akkoriban, csak egy köves út választotta el őket. Iskolába is egy helyre,a Ruki II-be jártak. Bálokban táncoltak együtt, és a menyasszony mindössze 16 éves volt, amikor a párja megkérte a kezét. A hatvanas években költöztek be Ruzsára – ők építkeztek elsőként a Petőfi utcában, ott is a 13-as szám alatt, ahol a mai napig boldogan élnek.

Kató néni a háztartásban tevékenykedett, Pista bácsi a téeszben dolgozott és jószágot tartott. Két fiuk született, István és József. Négy unokájuk és a kétéves dédunokájuk, Máté teszi teljessé az életüket. A család együtt ünnepelte a vaslakodalmat.A házaspár korábban összekovácsolódott a szomszédokkal, és eljártak az 50 fölöttiek klubjába, akikkel sokat kirándultak. Mostanság leginkább otthon töltik napjaikat: a férj boltba megy, a feleség főz. Szívesen mesélnek a régmúltról, és egyetlen napjukból sem hiányozhat a Délmagyarország.A hosszú házasság titkáról azt mesélik gyerekeiknek és unokáiknak, hogy a türelem a legfontosabb. Ezt pedig nemcsak mondják, hanem gyakorolják is. A fiatalabb generációnak példát mutatnak: mindent megbeszélnek egymással és családcentrikusak.