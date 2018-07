Új gondozóház épül Ruzsán

Az épület az 1950-es években készült lakóháznak, amely nem akadálymentesíthető, és ki is nőtte már a szociális intézmény.Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 150 millió forintot nyert arra, hogy lakosait minél korszerűbb körülmények között tudja ellátni. – Ehhez saját forrásból még 10 millió forintot hozzátettünk, így új létesítményt tudunk építeni a Tömörkény téren – mondta a hétfő reggeli alapkőletételen Sánta Gizella , Ruzsa polgármestere. Az időkapszulát a település vezetője mellett Kakas Béla , a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Makra Ágnes , a Ruzsai Gondozási Központ intézményvezetője tette le. A kapszulában a támogató okirat mellett pénzérmék, a Ruzsai Hírek és a Délmagyarország legfrissebb száma is helyet kapott.Az új központ építését a héten elkezdik: Makra Sándor, a kivitelező cég vezetője azt mondta, a munkaterület átvétele után kezdik meg a munkálatokat, amelyek a tervek szerint az év végéig tarthatnak. Az új épületben nappali klubszoba, szociális helyiségek, étkezők, irodák és garázsok is helyet kapnak az önkormányzat telkén. A jelenlegi intézmény legnépszerűbb eleme egy kemence, amelyben az idősek a baba-mama klub tagjaival közösen sütögetnek, így az új helyen is építenek egy hasonlót a nyitott terasz mellett.