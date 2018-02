Valentin-napi játék mozijegyekért a Frappéval

. Ha okostelefonon megnyitjuk a

Hétfőtől azok járnak jól, akik szeretik a street food-kosztot, mert a Frappéban csupa remek gyorskaja akciókkal bombázzuk az applikáció felhasználóit. Péntektől pedig kezdődik a Valentin napi játékunk, ahol 3 darab páros belépőt nyerhetnek a szerencsések a Szabadság ötven árnyalata című előadásra a Belvárosi moziban. Még több akció itt Kaja, játék, mi kell még? Némi szórakozás. Van kínálat, péntek lévén soroljuk a party-és koncertlehetőségeket a hétvégére.Ma 19 órától a Jazzy Bear koncertezik az Anyám Tyúkjaiban, 20 órától a Jazz Kocsmában Poniklo Imre ad szóló estet. A szokásos pénteki esti jégdisco most is 19.30-kor kezdődik a szegedi műjégpályán. Aki stabilabb talajra vágyik, mehet a Hungiba, ahol ma 22 órától Pezsgőparty lesz, holnap pedig a sokat sejtető Pasim nincs itthon elnevezésű őrületre várják az éjszakai életet kedvelőket.Aki inkább rokizna, a JATE Klubban megteheti, mert holnap 20 órától ingyenes oktatás lesz, utána a tanultakat be is lehet mutatni a Weekend Madness buliban, ugyanitt.Hétfőn a BTK-ZMK nyitóbulinak ad helyet a JATE Klub, február 7-én pedig Jogász nyitóparty lesz itt. A Milleniumi Kávéházba ismét érkezik az Alkalmi járat, a koncert a jazz, rock és blues stílusban bővelkedik majd.Másnap Balkan party a Hungiban, február 10-én pedig Karaoke esten lehet az énekesmadaraknak bemutatkozni. A Spirit Bárclubban buli lesz Dorinával, a fiatal lányka rajongói bizonyára ismerik a party stílusát. Több partyért érdemes ide kattintani No de az is szeretne valahová menni, aki gyerekkel van, ezért nekik is ajánlunk programokat a következő napokra.A Somogyi könyvtárban Farsangoló délelőtt kezdődik holnap 9 órától, itt farsangi játékokat próbálhatnak ki ovisok és iskolások. A Petőfi-telepi Művelődési Házban Magocska kézműves vásár lesz, illetve 10 órakor kezdődik a fánksütés is. A Tájházi Kincskereső ismét az Alsóvárosi Tájházból jelentkezik, holnap 10 órától könyvjelzőket készíthetnek a gyerekek. Ugyanitt a Kézműves kuckó 14 órakor startol, üveg-és porcelánfestésre várják a nagyokat.Jövőhétvégén mindenképpen érdemes az Árkádba is ellátogatni, mert szó szerint a csapból is csokoládé folyik majd, lesz csokivulkán, csokoládé szobrász show, számos csokiműhely, kiállítás, koncert. A programok február 9-én kezdődnek és egészen vasárnap délutánig várják a népszerű édesség szerelmeseit.Február 10-én 10 órától családi matiné kezdődik a Móra múzeumban, ahol a farsang jegyében lehet kézműveskedni, csakúgy, mint a Tájházi Kincskeresőben. Ott batyubábot, ujjbábot, farsangi fánkot gyárthatnak az érdeklődők, sőt, még téltemetés is lesz szombaton 14 órától. Hurka Gyurka költözik a Kövér Béla Bábszínházba, a Benedek Elek meséből készült bábjáték bemutatója február 11-én 11 órakor lesz. Még több programért kattintson ide